Deutscher Nationalspielerin fehlen nach Aus bei Frauen-WM die Worte: TV-Star Elton schaltet sich ein

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Nach dem Aus des DFB-Teams bei der Frauen-WM zeigen sich die Nationalspielerinnen auf Instagram geknickt. TV-Star Elton möchte sie aufmuntern.

Frankfurt – Die deutschen Frauen waren mit großen Erwartungen zur Frauen-WM nach Australien gereist. Nach dem Vize-Europameistertitel im vergangenen Jahr wollte das DFB-Team in diesem Jahr den Titel mit nach Hause bringen. Doch daraus wurde nichts, stattdessen schied die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereits nach der Vorrunde aus. Auf Instagram zeigten sich die Spielerinnen anschließend sprachlos und traurig, TV-Star Elton macht ihnen aber Mut.

Fußball-WM der Frauen Datum: 20. Juli 2023 bis 20. August 2023 Teams: 32 Rekordsieger: USA

Elton tröstet Mittelfeldspielerin Leupolz nach Ausscheiden des DFB-Teams

Melanie Leupolz postete ein Bild auf Instagram, dass sie nach dem Ausscheiden zeigt. Sie guckt bedrückt, man merkt ihr an, wie sehr sie das Ausscheiden des DFB-Teams schmerzt. Dazu stellte sie ein Emoji, das ein gebrochenes Herz zeigt. TV-Star Elton versuchte, unter dem Bild die richtigen Worte zu finden.

„Weiter gehts….Außerdem bin ich doch schuld. Jedes Trostwort ist schön zu lesen, aber hilft in diesem Moment meist nicht…erst später. Trotzdem auch von mir ein „Kopf hoch“!!! Sei(d) stolz auf diese Truppe auch auf die, die nicht auf dem Feld stehen“, kommentierte er unter das Bild von Nationalspielerin Melanie Leupolz. Warum er sich als den Schuldigen bezeichnet? Vor dem letzten Gruppenspiel hatte der Entertainer das DFB-Team im Teamquartier im australischen Wyong besucht. Glück brachte der Überraschungsgast allerdings nicht.

TV-Star Elton macht den Nationalspielerinnen Melanie Leupholz und Marina Hegering auf Instagram Mut. © Montage: melanie_leupolz/instagram/marinahegering/instagram/Eibner/imago

Elton schreibt nette Worte unter Post von Marina Hegering

Auch Marina Hegering postete ein Bild auf Instagram, dass sie bedrückt dreinguckend zeigt. Dazu schreibt sie lediglich „[...]“. Auch hier lässt es Elton sich nicht nehmen, ein paar nette Worte zu kommentieren. „Sehr sehr schade. Und? Weiter gehts. Das „schöne“ ist jetzt, ihr könnt wieder frei spielen…ohne Druck von Außen. Glaube, das spielt auch ne große Rolle“, schreibt er in seinem Kommentar.

Wenn Hegering und Leupolz in der nächsten Länderspielpause zum DFB-Team zurückkehren, wird dort auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg anwesend. Die 55-Jährige hat ihre Zukunftsentscheidung getroffen: Sie will weitermachen – und dann auch wieder in den nächsten Titelkampf einsteigen. Die nächsten Chancen hat die deutsche Nationalmannschaft bei Olympia 2024 in Paris und der Frauen-EM 2025 in der Schweiz. (msb)