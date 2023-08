Inka Grings ist die letzte Deutsche bei der WM

Von: Frank Hellmann

Die Cheftrainerin der Schweiz, Inka Grings aus Deutschland, kann zufrieden mit ihrer Arbeit sein. © dpa

Inka Grings führte die Schweiz mit einer klugen, aber wenig aufregenden Defensivstrategie ins Achtelfinale. Einst war sie die Freundin der deutschen Bundestrainerin.

Vorsichtshalber drückte Inka Grings dann doch lieber den Kopfhörer ganz fest ans Ohr. Sicherlich hätte sie die auf Englisch gestellte Frage auch so verstanden, aber genau wie ihre „Nati“ will auch die Trainerin bei dieser WM keine Fehler machen. Dann lächelte sie. Ob das Achtelfinale mit der Schweiz gegen Spanien (Samstag 7 Uhr/ZDF) jetzt ein bisschen einfacher sei, weil der Gegner doch so böse gegen entfesselte Japanerinnen unter die Räder gekommen sei. „Ja, das Spiel hat einige Schwächen aufgedeckt.“ Die gebürtige Düsseldorferin hat im Eden Park von Auckland eine historische Chance: Die Frauen waren noch nie in einem WM-Viertelfinale, die Männer das letzte Mal bei der WM 1954. Ewigkeiten her.

Insofern kann die Schweiz mit der ehemaligen deutschen Nationalstürmerin (96 Länderspiele/64 Tore) auf der Bank nur gewinnen. Wie schon bei der Männer-WM ist die Alpenrepublik auch bei der Frauen-WM weiter gekommen als der große Nachbar. Grings lieferte in der Pressekonferenz eine interessante Erklärung. Man müsse wie die Schweiz „sehr diszipliniert und physisch spielen, bereit sein, über Grenzen zu gehen“, dann würden die Großen wie Deutschland ins Trudeln geraten. „Denn dann finden sie keine spielerischen Lösungen.“ Im fernen Neuseeland macht sie ihrer früheren Lebensgefährtin Martina Voss-Tecklenburg indirekt vor, ein Team erfolgreich durch die Gruppenphase zu coachen.

In der Vorbereitung hat sie selbst Stars wie Ana-Maria Crnogorcevic vom Champions-League-Sieger FC Barcelona ordentlich schwitzen lassen, weil sie in körperlichen Dingen noch Verbesserungsbedarf sah. Dann hat sie allen Offensivkräften lange erklärt, dass nur eines erstmal wichtig ist: Hinten muss die Null stehen. Ein Lehrplan, der perfekt aufgegangen ist. Die Schweiz hat gegen die Philippinen (2:0), Norwegen (0:0) und Neuseeland (0:0) nicht geglänzt, aber gepunktet. Reichte zum Gruppensieg.

Der Schweizer Riegel, eigentlich erfunden in den 30er Jahren vom Österreicher Karl Rappan, feiert Auferstehung. Hätten die DFB-Frauen nach ihrem Kantersieg gegen Marokko (6:0) hernach auf Risikominimierung gesetzt, stünden sie jetzt wohl auch im Achtelfinale. Das ist insofern interessant, weil Martina Voss-Tecklenburg eben von 2012 bis 2018 als Nationaltrainerin und Akademieleiterin für den Schweizer Fußball-Verband tätig war. Sie hat viele Grundlagen gelegt, von denen Ex-Freundin Inka Grings jetzt profitiert. hel