Gündogan nicht im DFB-Kader: ManCity-Star und TV-Schönheit erwarten erstes Kind

Von: Marcel Schwenk

Ilkay Gündogan wird im DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele fehlen. Der Grund dafür ist privater Natur: Der Mittelfeldspieler wird Vater.

München/Manchester – Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet Ende März die ersten beiden Länderspiele nach der WM in Katar. Gegner ist am 25. März die Auswahl Perus, drei Tage später steht das Duell mit Belgien an.

Zusätzlich zu Thomas Müller wird ein weiterer prominenter Name im DFB-Kader, der am Freitag von Bundestrainer Hansi Flick bekanntgegeben wird, fehlen: Ilkay Gündogan. Wie der kicker und Sky berichten, verzichtet Flick aber nicht aus Leistungsgründen auf den 66-fachen Nationalspieler.

Ursächlich für das Fehlen des Mittelfeldspielers von Manchester City ist die Schwangerschaft seiner Frau Sara. Diese erwartet nämlich zeitnah das erste gemeinsame Kind, Berichten zufolge soll es ein Sohn sein. Wann genau dieser auf die Welt kommt, ist natürlich nicht bekannt. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass es Ende März so weit sein könnte.

Bald zu dritt: Nationalspieler Ilkay Gündoğan (li.) und Sara Gündoğan (re.) © Imago Images / MB Media Solutions; instagram.com / sarabenamira

Ilkay und Sara Gündogan seit knapp einem Jahr verheiratet

Bereits Anfang November postete Sara ein gemeinsames Bild mit Gündogan bei Instagram, auf dem sie ihren Babybauch präsentierte. Mitte Januar legte das in Nizza aufgewachsene Model, das sich auch als TV-Moderatorin einen Namen machte, mit einem weiteren Post nach und gab Einblick in ihre Gefühlswelt als werdende Mutter.

„Mutter zu werden, war schon immer ein Traum von mir. Ich weiß, dass es in unserer Gesellschaft heutzutage nicht mehr cool ist, Mutter zu sein, für viele ist es ein langweiliger Traum. Aber für mich ist ein Kind das Einzige, was wir auf dieser Erde zurücklassen. Einen guten Menschen zu erschaffen ist nicht langweilig, es ist eine Ehre! Die Karriere, der Ruhm, das Geld werden niemals Blumen an ein Grab bringen. Der Sinn des Lebens ist für mich zu wissen, dass jemand uns in seinen Erinnerungen, in seinem Herzen tragen wird“, schreibt die 28-Jährige unter einem ihrer Beiträge.

Ilkay und Sara Gündoğan seit 2021 offiziell ein Paar

Die bevorstehende Geburt des Kindes dürfte der vorläufige Höhepunkt der Ehe von Ilkay und Sara Gündogan sein. Im Juli 2021 machten sie ihre Liebe zueinander öffentlich, ebenfalls via Instagram. Bereits zuvor wurde über eine Beziehung der beiden spekuliert.

Von 2013 bis 2015 war der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund mit der Schauspielerin Sila Sahin liiert. Einige Jahre später folgte die Ehe mit Sara, nun steht die Geburt des Kindes kurz bevor. Einen besseren Grund für das Verpassen der Länderspiele dürfte sich der werdende Vater wohl kaum vorstellen. (masc)