Ilkay Gündoğan: Karriere, Frau, Verletzungen – Das wissen wir über den DFB-Star

Von: Andreas Apetz, Joshua Schößler

Vom SV Gelsenkirchen Hessler 06 zu Manchester City - Ilkay Gündoğan hat eine steile Karriere hinter sich. Auch beim DFB-Team ist er eine feste Größe.

Manchester – Auf der Position im zentralen Mittelfeld gehört Ilkay Gündoğan zu den Meistern seines Faches. Seine Karriere verlief steil: Nach mehreren Stationen in Deutschland und dem Gewinn der Meisterschaft mit Borussia Dortmund spielt Gündoğan nun seit einigen Jahren unter Pep Guardiola bei Manchester City – einem der besten Teams der Welt. Doch die Karriere des Gelsenkircheners verlief nicht ohne Hindernisse, sondern war von zahlreichen schweren Verletzungen geprägt.

Ilkay Gündoğan beim 1. FC Nürnberg

Bereits im Alter von drei Jahren begann Ilkay Gündoğan im Verein Fußball zu spielen – und zwar beim SV Gelsenkirchen-Hessler 06. Sechs Jahre spielte er dort, bis er 1998 zur Jugendabteilung des FC Schalke 04 wechselte. Da er jedoch aufgrund von Verletzungsproblemen in der Rückrunde nicht zum Einsatz kam, verließ er Schalke im Sommer 1999 bereits wieder und kehrte zum SV Gelsenkirchen-Hessler zurück.

Im Alter von 15 Jahren gelang ihm im zweiten Anlauf der Sprung zu einem Profifußballklub: Beim VfL Bochum ackerte er sich von der U17-Jugendmannschaft zur zweiten Mannschaft hoch. 2009 wechselte Gündoğan zum Erstliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg. Sein Bundesligadebüt folgte kurz darauf im August 2009 - ausgerechnet gegen seinen alten Verein Schalke 04. In der Saison 2010/2011 entwickelte er sich zu einer zentralen Anspielstation im Mittelfeld. Nach der Winterpause fehlte er längere Zeit verletzungsbedingt.

Steckbrief zu Ilkay Gündogan

Name Ilkay Gündoğan Geburtstag 24. Oktober 1990 Geburtsort Gelsenkirchen, Deutschen Sternzeichen Skorpion Größe 1,80 Meter Gewicht 80 kg Vereine VfL Bochum, 1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund, Manchester City Größte Erfolge Englischer Meister (2018, 2019, 2021, 2022), Deutscher Meister (2012), DFB-Pokalsieger (2012)

Ilkay Gündoğans Zeit bei Borussia Dortmund

Dennoch war das Interesse an Gündoğan geweckt, der 1. FC Nürnberg konnte ihn nicht mehr halten. So wechselte er in der Bundesliga-Saison 2011/2012 nicht nur zu Borussia Dortmund - er wurde auch in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Bereits in der ersten Saison mit schwarz-gelbem Trikot konnte er die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal holen. In der Saison 2013/2014 bestritt Gündoğan lediglich ein Spiel in der Bundesliga und eines im DFB-Pokal, da er an einem Nervwurzelreizsyndrom litt. Nachdem eine Therapie nicht erfolgreich war, wurde er im Juni 2014 in München an der Lendenwirbelsäule operiert und verpasste so den Saisonstart der Spielzeit 2014/2015.

Nach 422 Tagen Verletzungspause stand Gündoğan am 10. Oktober 2014 wieder für den BVB auf dem Rasen. Als eher defensiver Mittelfeldspieler mit viel Übersicht und Präzision war er in der Dortmunder Schaltzentrale nicht mehr wegzudenken. Fast zwei Jahre lang blieb Gündoğan verletzungsfrei, ehe er sich 2016 im Training eine Kniegelenkverletzung zuzog. Er fehlte daraufhin im DFB-Pokalfinale, welches der BVB mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen den ewigen Kontrahenten FC Bayern München verlor.

Manchester City verpflichtet Gündoğan

27 Millionen Euro – so viel kostete es den britischen Verein Manchester City, sich den gebürtigen Gelsenkirchener Ilkay Gündoğan 2016 zu sichern. Sein Debütspiel in der Premier League hatte er am 17. September 2016 gegen den AFC Bournemouth und erzielte den Treffer zum 4:0 Endstand. Bei einem Heimspiel gegen den FC Watford zog sich Gündoğan am 14. Dezember einen Kreuzbandriss zu. Eine weitere schwere Verletzung.

Neun Monate arbeitete Gündoğan an seinem Comeback. Seither ist er bei den „Sky Blues“ im zentralen Mittelfeld gesetzt. Im Gegensatz zu seinen vorherigen Stationen nimmt Gündoğan unter City-Trainer Pep Guardiola eine deutlich offensivere Rolle ein und kommt häufiger zum Torabschluss. In der Meistersaison 2020/21 kam er in der Premier League in 28 Spielen auf 16 Torbeteiligungen.

Ilkay Gündogan bei der deutschen Nationalmannschaft

Gündogan gehört zum festen Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft. Erstmals im Kader stand er am 10. August 2011 beim Freundschaftsspiel gegen Brasilien (3:2). Seinen ersten Einsatz feierte Gündogan knapp zwei Monte später, am 11. Oktober 2011, beim EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien (3:1). Gündogan spielte sechs Minuten. Es folgten zahlreiche weitere Spiele, auch bei der WM 2018 in Russland.

11. Oktober 2011: Profidebüt für die deutsche Nationalmannschaft

EM 2012: Deutschland zieht in Halbfinale gegen Italien ein. Gündoğan steht sohne Einsatz im Kader

WM 2014: Deutschland wird Weltmeister. Gündoğan verpasst verletzungsbedingt das Turnier

EM 2016: Das DFB-Team scheidet im Halbfinale gegen Frankreich aus. Gündoğan verpasst den Wettbewerb aufgrund einer Verletzung

WM 2018: Deutschland scheidet in der Gruppenphase aus

EM 2021: Die deutsche Nationalmannschaft verliert im Achtelfinale gegen England

Bei der EM 2021 stand Ilkay Gündoğan im Kader der deutschen Nationalelf. Das DFB-Team schied jedoch im Achtelfinale gegen England aus. Ob Gündogan auch bei der WM 2022 in Katar auflaufen wird, hängt vor allem von Bundestrainer Hansi Flick ab.

Ilkay Gündoğan: Transferhistorie

Datum Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablöse 01.07.2016 Borussia Dortmund Manchester City 27 Millionen Euro 01.07.2011 1. FC Nürnberg Borussia Dortmund 5,5 Millionen Euro 03.02.2009 VfL Bochum U19 1. FC Nürnberg 850.000 Euro 01.07.2007 VfL Bochum U17 VfL Bochum U19 - 01.07.2005 SSV Buer Jugend VfL Bochum U17 ablösefrei 01.07.2004 SV Heßler 06 Jugend SSV Buer Jugend ablösefrei 01.071998 Schalke 04 Jugend SV Heßler 06 Jugend ablösefrei 01.07.1998 SV Heßler 06 Jugend Schalke 04 Jugend ablösefrei

Ilkay Gündoğan: Erfolge und Titel

Titel Jahr Englischer Meister 2018, 2019, 2021, 2022 Englischer Pokalsieger 2019 Englischer Ligapokalsieger 2018, 2019, 2020, 2021 Englischer Supercupsieger 2019 Deutscher Meister 2012 DFB-Pokalsieger 2012 DFL-Supercupsieger 2013, 2014 Champions-League-Finalist 2013, 2021 Aufstieg in die Bundesliga 2009

Ilkay Gündoğan und das Foto mit Erdogan

Zu den größten Kontroversen in Ilkay Gündoğans Karriere gehört sicherlich folgende Begebenheit: Am 13. Mai 2018 kam es in London zu einem Treffen von Gündoğan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Mit dabei waren auch Mesut Özil und Cenk Tosun, allesamt Spieler in englischen Vereinen. Die drei überreichten Erdoğan jeweils eines ihrer Trikots, wobei Gündoğans die handgeschriebene Aufschrift „SAYIN CUMHURBAŞKANIM’A SAYGILARIMLA“ („Mit Respekt für meinen Präsidenten“) trug. Diese Aktion lösten eine große Welle der Kritik seitens des DFB aus. Özil trat aus der deutschen Nationalmannschaft zurück, wohingegen Gündoğan sich vor allem auf Twitter dazu äußerte.

Ilkay Gündoğan: Frau, Famlilie, Privates

Ilkay Gündoğan ist aufgrund seiner Wurzeln eng mit der türkischen Kultur verbunden. Sein Vater kam 1979 aus Dursunbey, einer Kreisstadt der Provinz Balıkesir in der Türkei, in Ruhrgebiet. Gündogan hat noch einen vier Jahre älteren Bruder namens Ilker.

Im Jahr 2013 wurde die Liierung zwischen Gündoğan und der deutschen Schauspielerin Sila Sahin bekannt. Zwei Jahre später ging die Beziehung auseinander. 2022 heiratete Gündoğan die 26 Jahre alte TV-Moderatorin Sara Arfaoui. Der Gelsenkirchener und seine französische Ehefrau hatten ihre Verlobung rund ein halbes Jahr im Vorhinein, im Dezember 2021, bei Instagram bekannt gegeben. (Joshua Schößler/Andreas Apetz)