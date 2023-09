Fußballstars wechseln für viel Geld nach Saudi-Arabien – ihre Ehefrauen leben aber lieber im Nachbarland

Von: Niklas Noack

Etliche europäische Fußballstars sind inzwischen nach Saudi-Arabien gewechselt. Doch für die Familien von Cristiano Ronaldo und Co. ist vor allem ein Nachbarstaat interessant.

München - Ob Cristiano Ronaldo, Neymar oder Jordan Henderson: Die Liste der Stars, die es nach Saudi-Arabien zieht, wird immer länger. Kein Wunder, immerhin werden im Wüstenstaat astronomische Gehälter bezahlt und so entsteht am Persischen Golf immer mehr eine fußballerische Parallelwelt fernab Europas, vor der unter anderem auch WM-Held Toni Kroos warnt.

Kein Schweinefleisch und Alkoholverbot: Auch Stars wie Ronaldo müssen sich in Saudi-Arabien daran halten

Schließlich regiert Geld die Welt. Oder doch nicht? Denn schließlich will man die Millionen, bei Ronaldo sind es 200 Millionen Euro jährlich, auch ausgeben, und zwar ohne auf sämtliche Regeln achten zu müssen. Von denen gibt es im konservativen Saudi-Arabien jedoch einige: So ist im muslimischen Staat der Konsum von Alkohol und Schweinefleisch strikt verboten. Auch der Ramadan ist ein Thema. Zwar wird von Ausländern nicht erwartet, dass sie die Fastenzeit einhalten, doch Essen und Trinken ist in der Öffentlichkeit trotzdem untersagt.

Anders sieht es dafür im Nachbarstaat Bahrain aus. Wie die Dailymail berichtet, prüfen manche Fußballstars und deren Berater deshalb, ob sie in dem liberalen Land ihre Familie und Verwandten unterbringen. Von Bahrain bis nach Saudi-Arabien ist es nämlich nur ein Katzensprung. Bahrains Hauptstadt Manama und Dammam trennen lediglich 70 Kilometer. Letzteres ist eine Hafenstadt in Saudi-Arabien und der dort ansässige Fußballklub Al-Ettifaq wird von keinem geringeren als der britischen Legende Steven Gerrard trainiert.

Bei der Vorstellung im Trikot des al-Nassr FC: Cristiano Ronaldo und seine Frau werden in Saudi-Arabien gefeiert. © Stringer/IMAGO

In Bahrain können Stars wie Cristiano Ronaldo ihren Luxus ausleben

Generell ist Bahrain für in Saudi-Arabien lebende Reiche eine willkommene Anlaufstelle, um vor den strengen Regeln zu flüchten, was auch Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodriguez ausnutzen, obwohl sie in der 500 Kilometer entfernten Hauptstadt Saudi-Arabiens, in Riyadh, leben.

Der Nachbarstaat wird an Wochenenden regelrecht geflutet. Anlass geben diesbezüglich vor allem die zahlreichen Luxusbars und höherklassigen Restaurants.

Bahrain als Alternative zu Saudi-Arabien

Ein Beispiel dafür ist das CUT im Four Seasons Bahrain Bay von Sternekoch Wolfgang Puck, der unter anderem Restaurants in Hollywood, Las Vegas, London und New York hat. Ein Steakhouse, das sich in Manama in einem Wolkenkratzer befindet, von dem aus Besucher eine 180°-Aussicht genießen. So lässt es sich leben, zumindest mit einem astronomischen Gehalt eines Fußballstars.