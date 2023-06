HSV gegen den VfB Stuttgart heute live im TV und Stream: Hier läuft die Bundesliga-Relegation

Von: Christoph Klaucke

Teilen

In der Relegation zur Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart. So sehen Sie das Rückspiel live im TV und Stream.

Hamburg – Die Bundesliga-Saison 2022/23 wird im Rückspiel der Relegation zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart abschlossen. Der Erstligist aus Schwaben hat sich im Hinspiel mit dem 3:0 eine hervorragende Ausgangsposition für den Klassenerhalt gesichert. Der Zweitligist aus dem Norden benötigt nach der herben Klatsche ein Wunder, um den Aufstieg doch noch zu realisieren.

HSV braucht in der Relegation gegen Stuttgart ein Wunder

„Die Jungs haben schon einige Rückschläge eingesteckt. Und wir sind immer wieder aufgestanden. Wir haben Comeback-Qualitäten“, sagte HSV-Coach Tim Walter vor dem Schicksalsspiel. Reicht das für ein Wunder? Nach der Leistung am Donnerstag in Stuttgart unwahrscheinlich. „Es geht nur, dass wir als Team eine Chance haben, wenn jeder 100 Prozent abliefern kann“, sagte Walter. Das sei am Donnerstag nicht so gewesen. „Wir müssen das versuchen, am Montag besser zu machen.“

Dass die Stuttgarter dem HSV den Gefallen tun und in einem Arroganzanfall noch alles verspielen, ist laut VfB-Trainer Sebastian Hoeneß unwahrscheinlich. „Es ist von der Mannschaft noch kein Druck abgefallen, denn in der Halbzeit sind Spiele noch nicht gewonnen worden“, sagte er. „Wir haben eine gute Ausgangsposition erreicht, das war unser Ziel.“

Der Hamburger SV empfängt den VfB Stuttgart um Torschütze Mavropanos zum Rückspiel der Bundesliga-Relegation . © Tom Weller/dpa

Hamburger SV gegen VfB Stuttgart: Wer gewinnt die Relegation?

Allerdings rechnet der Coach, der die Stuttgarter im April als Tabellenletzter übernommen hatte, mit heftiger Gegenwehr. Zum Faktor kann seiner Ansicht nach das Publikum im Hamburger Volksparkstadion werden. Erneut ist die Arena mit 57.000 Zuschauern ausverkauft.

„Ich war als Trainer noch nicht dort, aber als neutraler Zuschauer habe ich es schon einmal erlebt“, sagte der 41-Jährige. „Das ist ein schönes Stadion, das sind super Fans. Ähnlich, wie es bei uns war, wird das jetzt noch einmal ein Spiel werden, in dem gerade die HSV-Fans, die in einer großen Überzahl im Stadion sein werden, alles tun werden, um ihre Mannschaft nach vorn zu pushen.“ Darauf müsse sich seine Mannschaft vorbereiten. „Es hilft, diese Kulissen zu kennen, aber das ist sicher nicht 2. Bundesliga, was an Atmosphäre in Hamburg auf uns zukommt“, sagte Hoeneß.

Das Rückspiel der Relegation zur Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart findet am Montag, 5. Juni 2023, in Hamburg statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Hamburger SV gegen VfB Stuttgart: Relegation live im Free-TV?

Der Privatsender Sat.1 überträgt das Rückspiel der Relegation zur Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart live und in voller Länge im Free-TV.

zwischen Die TV-Rechte der Bundesliga-Relegation teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der Free-TV-Sender Sat.1.

Hamburger SV gegen VfB Stuttgart: Relegation live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hamburger SV gegen VfB Stuttgart wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Stuttgart startet am Montag, 5. Juni 2023 , um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Hamburger SV gegen VfB Stuttgart: Relegation im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Hamburger SV gegen VfB Stuttgart ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

(ck)