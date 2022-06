HSV-Transfers: Laszlo Benes schon in Hamburg – Wechsel steht kurz bevor

Von: Robin Dittrich

HSV-Transfers: Wechsel von Laszlo Benes steht kurz bevor © Norbert Schmidt/Imago

Der nächste Wechsel beim HSV soll kurz vor dem Abschluss stehen. Laszlo Benes wurde sogar schon in Hamburg gesichtet. Der Transfer könnte teuer werden.

Hamburg – Der Hamburger SV ist auf dem Transfermarkt durchaus aktiv. Filip Bilbija und Matheo Raab wurden schon verpflichtet. Und auch mit Top-Torjäger Robert Glatzel konnten die Rothosen entgegen aller Gerüchte verlängern. Jetzt steht der nächste Spieler auf der Matte: Laszlo Benes soll von Borussia Mönchengladbach in den Volkspark wechseln. Der Zentrale Mittelfeldspieler spielte in der abgelaufenen Saison kaum eine Rolle – trotzdem könnte er teuer werden.

Laszlo Benes wurde sogar schon in Hamburg gesichtet. Beim HSV könnte er auf seinen alten Trainer aus Kiel treffen. Benes und Tim Walter verbrachten 2018/19 die Rückrunde bei den Holsteinern – Benes zeigte dort sein Potenzial.