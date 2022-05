HSV-Transfers: Verlieren Walter, Boldt und Co einen Spieler an Erstliga-Verein?

HSV-Trainer Tim Walter und Sportvorstand Jonas Boldt sind mit der Zusammensetzung des künftigen HSV-Kaders beschäftigt. © Jan Huebner/Imago

Nach der Saison ist vor der Saison: Auch beim Hamburger SV laufen die Planungen für die kommende Spielzeit – mit einem wechselwilligen Kicker.

Hamburg – Für Jonas Boldt und Michael Mutzel geht die Arbeit jetzt erst richtig los: Nachdem feststeht, in welcher Liga der Hamburger SV in der kommenden Saison spielen wird, werden die Planungen für den künftigen Kader forciert.

Dabei gibt es einen Spieler, der ganz offenbar wechselwillig ist und den es in die Erste Liga zieht. Um welchen HSV-Spieler es sich handelt und wo er bald gegen den Ball treten könnte, verrät 24hamburg.de.

Ein weiterer Kicker steht derweil ebenso vor einem HSV-Absprung – zumindest ist auch dieser Spieler aus dem Kader von HSV-Trainer Tim Walter offenbar gewillt, sich einer Luftveränderung zu unterziehen. Sein Ziel: die Bundesliga. Auf der anderen Seite gibt es unterdessen ein HSV-Transfergerüchte um einen Stürmer, der von einem bisherigen Zweitligisten ins Volksparkstadion wechseln könnte und nach Möglichkeit die Offensive der Hanseaten in der kommenden Saison in Zweiten Liga verstärken soll.