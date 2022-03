Transfergerücht: HSV kämpft um Mittelfeld-Talent Suhonen – mit Erfolg?

Denkt Anssi Suhonen hier über einen Verbleib beim HSV nach? Die Hamburger wollen das finnische Mittelfeld-Juwel unbedingt halten. © JoachimSielski/Imago

Das erste Vertragsangebot schlug Anssi Suhonen aus. Im zweiten Anlauf will der HSV jetzt probieren, den jungen Finnen im Volkspark zu behalten.

Hamburg – Der Hamburger SV will sein finnisches U21-Juwel im Volkspark behalten, das steht außer Frage. Doch auf das erste Angebot der Hamburger ging Anssi Suhonen nicht ein. Suhonen blüht in der finnischen Nationalmannschaft auf. Traf zuletzt gegen Rumänien.

Beim HSV warfen den jungen Finnen ein Muskelfaserriss sowie zwei Corona-Infektionen zurück. Jetzt ist er wieder fit und betreibt mit seinen Leistungen ordentlich Eigenwerbung. Kein Wunder also, dass die Rothosen alles probieren, ihrem Talent einen Verbleib in der Hansestadt so schmackhaft wie möglich zu machen. Andernfalls könnte er den Verein im Sommer 2023 ablösefrei verlassen.

