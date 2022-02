HSV: Transfer-Desaster für Sportvorstand Boldt – das sagt Trainer Tim Walter

HSV-Coach Tim Walter hat nur einen neuen Spieler bekommen, bei anderen war der HSV dicht dran – am Ende aber eben nicht erfolgreich.

Zweite Liga

Sie haben gesucht und gesucht. Und gefunden. Aber zum HSV gekommen ist am Ende nur ein neuer Spieler. Zu wenig? Hängt jetzt etwa der Haussegen beim HSV schief?

Hamburg – Jetzt geht wirklich nichts mehr. Die Transferfrist in Deutschland ist abgelaufen. Der Hamburger SV hat nur einen einzigen Spieler im Winter 2022 verpflichtet – und das trotz mehrerer Kandidaten auf dem Wunschzettel.

Reicht das für den Aufstieg in die Erste Bundesliga, den der Traditionsverein anpeilt? Wie HSV-Trainer Tim Walter diese Ausbeute findet und was er zur Arbeit von HSV-Sportvorstand Jonas Boldt sagt, weiß 24hamburg.de*.

Die Liste der Spieler, die der HSV gerne noch ins Volksparkstadion gelockt hätte, war lang. Der Transfer von Crysenco Summerville galt dabei als die heißeste Option – darum hat dieser Wechsel zum HSV am Ende nicht funktioniert*. Auf der anderen Seite hat der HSV seinen Stürmer Robin Meißner an Ligakonkurrent Hansa Rostock abgegeben. Aktuell haben die Hanseaten ein personelles Problem: Eine Verletzungsmisere lässt das Personal knapp werden – und dem HSV fehlen Alternativen* und ein Plan B.