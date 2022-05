HSV-Trainer Tim Walter mit Kampf-Ansage vor Relegation: „Sind noch nicht fertig“

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Hamburgs Trainer Tim Walter. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Der HSV spielt in der Relegation gegen Hertha BSC um den Aufstieg in die Bundesliga. Trainer Walter gibt Ziel klar vor: „Sind noch nicht fertig“.

Hamburg – Was für eine Saison! Was für verrückte letzte Wochen. Der HSV hat es geschafft – er ist wieder da. Und hat jetzt tatsächlich die Chance, den langersehnten Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga klarzumachen. Was schon fast aussichtslos und verloren schien, ist plötzlich realistisch wie nie. Zwei Spiele trennen Tim Walter und sein Team noch vom Oberhaus des deutschen Fußballs – zwei Spiele gegen Hertha BSC und Trainer Felix Magath.

Welche Kampf-Ansage Walter jetzt schon sendet und warum er sein Team vor dem Spiel lobt, verrät 24hamburg.de hier.

Für Magath wird die Relegation 2022 sicher auch alles andere als leicht. Schließlich spielt er gegen seine alte Liebe, den Hamburger SV. „Es geht nicht um mich“, stellte HSV-Legende Magath aber vor den Relegations-Duellen klar.