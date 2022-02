HSV: Sport1-Experte und Ex-Profi Martin Harnik mit erneutem Statement

Nach zuvor heftiger Kritik

Aufgrund seiner Kritik am HSV hatte er der Ex-Profi einen schweren Stand bei den HSV-Fans. Wie fällt sein neues Urteil über die Entwicklung beim HSV aus?

Hamburg – In der Saison 2019/21 ging Martin Harnik (34) auf Torejagd für den Hamburger SV. Heute ist er als Sport1-Experte tätig und ließ nach dem Derby in der Hinrunde gegen Werder Bremen ein vernichtendes Urteil über das System von HSV-Trainer Tim Walter ab, welches in einem Wortgefecht zwischen ihm und dem 46-jährigen Übungsleiter endete. Inzwischen haben sich die Rothosen in der Liga gefestigt, stehen verdient auf dem zweiten Tabellenplatz und blicken jetzt auf das Derby am kommenden Wochenende gegen Nordrivalen Werder Bremen.

Welches Urteil der Ex-HSV-Profi diesmal über den HSV und seine Entwicklung fällt, verrät 24hamburg.de*.

Währenddessen spielt sich ein HSV-Profi aufgrund starker Leistungen mehr und mehr in den Blickpunkt von HSV-Trainer Tim Walter. Dieser könnte Faride Alidou, der sich in einem Formtief befindet, im Derby gegen Bremen ersetzen und somit sein Startelf-Debüt feiern.