HSV so erfolgreich wie Liverpool: Nordderby wird Kampf der Giganten

Statistik beweist

Der HSV ist wieder im Aufstiegsgeschäft. Am kommenden Spieltag steht mit dem Nord-Derby ein absolutes Top-Spiel an. Ein Liverpool-Vergleich macht Hamburgern Mut.

Hamburg – Darauf warten Fans aus Norddeutschland die ganze Saison. Am Sonntag, 27. Februar, steht um 13:30 Uhr im Volksparkstadion das nächste Nordderby auf dem Programm. Der HSV und Werder Bremen treffen aufeinander und kämpfen um die Tabellenspitze in der Zweiten Bundesliga. Während Werder derzeit Tabellenführer ist, lauert der HSV direkt dahinter auf Platz 2 – nur zwei Punkte trennen die beiden Kontrahenten voneinander. Eine Statistik dürfte den Hamburgern jetzt besonders Mut machen.

Warum der HSV derzeit so gut ist wie Liverpool und warum Werder davor keine Angst haben braucht, verrät 24hamburg.de* hier.

Es kommt also zum Kampf der Giganten. Beide Mannschaften haben im Kalenderjahr 2022 noch nicht verloren. Der HSV ist zudem Zuhause in dieser Saison noch ungeschlagen. Spannung vorprogrammiert. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.