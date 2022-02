HSV im Aufstiegsrennen: So gelingt die Bundesliga-Rückkehr

April besonders wichtig

Im April, macht der HSV, was er will – nur nicht gewinnen. So war es jedenfalls in den vergangenen drei Jahren. Dieses Jahr soll alles anders und der Aufstieg gemeistert werden.

Hamburg – Der HSV ist zum dritten Mal in Folge so richtig dick dabei, im Aufstiegsrennen. Dreimal gehörten die Hamburger für Experten und Fans zur Winterpause zu den sicheren Aufsteigern, dreimal vermasselten sie den Aufstieg kurz vor Schluss. Dieses Jahr ist alles anders. Der HSV steigert sich von Spiel zu Spiel. Trainer Tim Walter setzt voll auf die Entwicklung. Doch ein Monat könnte im Aufstiegsrennen richtig wichtig werden.

Warum der April im Aufstiegsrennen des HSV eine besondere Bedeutung hat, verrät 24hamburg.de* hier.

Im laufenden Monat treffen die Rothosen mit Heidenheim und Bremen noch auf zwei direkte Aufstiegskonkurrenten. Schon diese Spiele könnten im Kampf um den Aufstieg also entscheidend sein. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.