HSV hat neue Hoffnung: Geht bei Königsdörffer-Deal jetzt alles ganz fix?

Teilen

Ransford-Yeboah Königsdörffer(links) soll zum HSV wechseln. © Armin Weigel/dpa

Dass der HSV an einer Verpflichtung von Ransford Königsdörffer interessiert ist, ist hinlänglich bekannt. Jetzt erhält das HSV-Transfergerücht neue Nahrung.

Hamburg – Für Jonas Boldt und Michael Mutzel gibt es derzeit in der Sommerpause zwischen der alten und der neuen Saison in der Zweiten Bundesliga wenig Zeit, um sich zu erholen. Der Sportvorstand und der Sportdirektor basteln am künftigen Kader.

Und das mit Hochdruck. Diverse HSV-Transfergerüchte befinden sich noch in der Pipline. So ergeht es auch selbigem um einen Transfer von Ransford Königsdörffer. Warum es dort neue Bewegungen und Hoffnungen gibt, verrät 24hamburg.de.

Dass man allerdings gerade in der Transferphase den Tag nicht vor dem Abend loben sollte, hat der HSV zuletzt am eigenen Leib erfahren: Der Transfer von Sonny Kittel vom HSV in die USA ist geplatzt. Damit entgeht dem HSV auch eine Ablösesumme, die er im Fall eines Verkaufs von Sonny Kittel noch hätte einstreichen können, weil dessen Vertrag in Hamburg noch bis zum 30. Juni 2023 läuft. Eine Ablöse erhofft sich der Zweitligist aus Hamburg nun an anderer Stelle: Josha Vagnoman will vom HSV zum VfB Stuttgart – die beiden Vereine befinden sich bereits in Verhandlungen.