HSV hat ein neues Super-Talent: So tickt der Hoffnungsträger – was kann er?

Teilen

Auch HSV-Trainer Tim Walter klatscht Beifall – weil er weiß, was das neue HSV-Top-Talent kann. © Jan Huebner/Imago

Der HSV ist wieder mittendrin im Aufstiegskampf der Zweiten Liga und schreibt auch anderweitig Schlagzeilen: wegen eines Talents, das selbst Top-Clubs kennen.

Hamburg – Besser könnte es für den Hamburger SV eigentlich gar nicht laufen. Und wenn, dann nur wenn am Ende der Saison der Aufstieg steht. Diese positive HSV-News lässt noch auf sich warten, dafür gibt es eine andere. Im Mittelpunkt steht dabe ein Talent.

Was es mit diesem Youngster auf sich hat, warum er der neue Hoffnungsträger des HSV ist, wie ihn der HSV gefunden hat und welche Top-Vereine ihn jetzt schon auf de Zettel haben, verrät 24hamburg.de.

In Sachen Personalien gibt‘s bei den Hamburgern darüber hinaus auch noch andere Neuigkeiten: Manuel Wintzheimer steht vor dem Ende seiner HSV-Zeit und hat diverse andere Angebote – der Stürmer kann sich quasi aussuchen, welches Trikot er in der kommenden Saison tragen wird. Eine weitere HSV-News: Die Zukunft von Giorgi Chakvedatze ist jetzt geklärt. So geht‘s mit dem HSV-Leihspieler in der kommenden Spielzeit weiter.