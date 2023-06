Relegation zur Bundesliga und 2. Bundesliga: Alle Infos zu Terminen und Vereinen

Von: Christoph Wutz

Letzte Chance auf Klassenerhalt oder Aufstieg: In der Relegation geht es jedes Jahr um alles. Die diesjährigen Teilnehmer und Termine stehen fest.

Frankfurt – Es ist das dramatische Finale der Saison in der Bundesliga: die Relegation. Im Hin- und Rückspiel-Modus wird dabei seit 2009 nach den regulären 34 Spieltagen der letzte Startplatz in der darauffolgenden Spielzeit ermittelt. Von knapp verpassten Aufstiegen bis hin zu Rettungen in letzter Sekunde ist in diesen Entscheidungsspielen alles möglich. Die Termine für die diesjährigen Relegationsduelle zur Bundesliga und 2. Bundesliga stehen inzwischen fest.

Auch dieses Jahr keine Auswärtstorregel mehr in der Bundesliga-Relegation

In der Relegation treffen seit 2009 der Tabellen-16. der Bundesliga und der Drittplatzierte der 2. Bundesliga sowie der Tabellen-16. der 2. Bundesliga und der Dritte der 3. Liga jeweils in Hin- und Rückspiel aufeinander. Wer im Gesamtergebnis nach beiden Partien vorne liegt, steigt auf beziehungsweise bleibt in der bisherigen Liga. Wer verliert, steigt ab beziehungsweise nicht auf.

Wie bereits in der Relegation am Ende der vergangenen Saison gibt es auch in dieser Spielzeit keine Auswärtstor-Regel mehr, nach der auswärts erzielte Treffer bei einem Gleichstand im Gesamtergebnis nach beiden Spielen mehr zählten als im heimischen Stadion markierte Tore. Das bedeutet: Sollte nach zwei Mal 90 gespielten Minuten noch kein Gesamtsieger feststehen, wird er in zwei Mal 15 Minuten Verlängerung ermittelt. Steht es auch danach noch Unentscheiden, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Auf sie wird es in der Relegation besonders ankommen: Die beiden Torjäger Serhou Guirassy (l., vom VfB Stuttgart) und Robert Glatzel (r., vom HSV). © Imago / Sven Simon / Langer

Relegation zur Bundesliga: Wann und wo?

Am Donnerstag, 1. Juni 2023, treffen der VfB Stuttgart als 16. Platz der Bundesliga und der Hamburger SV als Zweitliga-Dritter im Hinspiel aufeinander. Heimrecht hat dabei der VfB.

Das alles entscheidende Rückspiel zwischen den beiden Vereinen steigt dann am Montag, 5. Juni 2023, im Hamburger Volksparkstadion. Beide Spiele starten jeweils um 20.45 Uhr.

Seit: 2008/2009 (zuvor bereits von 1982 bis 1991) Rekord-Gesamtsieger (seit 2009): 1. FC Nürnberg, Hamburger SV, VfL Wolfsburg (je zwei Mal) Bilanz Bundesliga gegen 2. Bundesliga (seit 2009): 11:3 Siege für die Bundesliga Termine 2023: Hinspiel am 1. Juni, Rückspiel am 5. Juni Letztjähriger Sieger: Hertha BSC (2:1 gegen den Hamburger SV)

Relegation zur Bundesliga: VfB Stuttgart und HSV treffen aufeinander

Um einen Verbleib in der Bundesliga kämpft der VfB Stuttgart. Die Schwaben hätten sich mit einem Sieg am letzten Spieltag aus eigener Kraft direkt retten können, rutschten durch das 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim aber noch auf den Relegationsrang ab. Nun möchte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß über die zwei zusätzlichen Spiele den Klassenerhalt perfekt machen.

Etwas dagegen haben wird jedoch der Hamburger SV, der ein äußerst turbulentes Saisonfinale hinter sich hat. Die „Rothosen“ gewannen beim SV Sandhausen souverän und wähnten sich lange als zweiter direkter Aufsteiger. Schließlich lag der Konkurrent, der 1. FC Heidenheim, zeitgleich im Fernduell lange in Regensburg zurück. Doch durch einen schier unfassbaren Endspurt mit zwei Toren in der Nachspielzeit zogen die Heidenheimer am HSV vorbei und beendeten die Hamburger Aufstiegsträume – zumindest vorerst. Nun kann sich der HSV über den Umweg Relegation für die Bundesliga qualifizieren. Auch im Vorjahr traf die Mannschaft von Tim Walter auf den 16. der 1. Liga – und scheiterte an der Hertha.

Relegation zur 2. Bundesliga: Termine und Orte

Das Relegations-Hinspiel zwischen dem Tabellen-16. der 2. Bundesliga, Arminia Bielefeld, und der SV Wehen Wiesbaden (dritter Platz der 3. Liga) findet am Freitag, 2. Juni 2023, statt. Hierbei ist mit Wehen zuerst der unterklassige Verein Gastgeber.

Am Dienstag, 6. Juni 2023, entscheidet sich dann final im Rückspiel auf der Bielefelder Alm, wer in der kommenden Spielzeit in welcher Liga antritt. Anpfiff beider Partien ist jeweils um 20.45 Uhr.

Seit: 2008/2009 Rekord-Gesamtsieger: Dynamo Dresden, Jahn Regensburg, FC Ingolstadt (je zwei Mal) Bilanz 2. Bundesliga gegen 3. Liga: 10:4 Siege für die 3. Liga Termine 2023: Hinspiel am 2. Juni, Rückspiel am 6. Juni Letztjähriger Sieger: 1. FC Kaiserslautern (2:0 gegen Dynamo Dresden)

Relegation zur 2. Bundesliga: Arminia Bielefeld gegen Wehen Wiesbaden

Mit einer 4:0-Pleite beim 1. FC Magdeburg im Gepäck geht Arminia Bielefeld in das Relegationsduell mit dem Dritten der 3. Liga. Mit einem Sieg am letzten Spieltag beim FCM wäre dem DSC der direkte Klassenerhalt geglückt, jetzt muss die Arminia allerdings als Tabellen-16. der 2. Bundesliga in die Relegation.

Dort wartet die SV Wehen Wiesbaden auf die Mannen von Uwe Koschinat. Wie der HSV eine Liga höher sah auch Wiesbaden, das gegen den Halleschen FC mit 1:0 gewann, am letzten Spieltag der 3. Liga lange wie der sichere zweite Aufsteiger aus. Analog zum 1. FC Heidenheim in Liga zwei drehte allerdings der Konkurrent der SVWW, der VfL Osnabrück, einen Rückstand gegen die zweite Mannschaft des BVB durch zwei Tore in der Nachspielzeit in einen Sieg und verwies Wiesbaden dadurch auf den Relegationsrang.

Fabian Klos (l.) trifft in der Relegation zur 2. Bundesliga mit Arminia Bielefeld auf Wehen Wiesbaden (r.). © Imago / Susanne Hübner / Jan Huebner

Bundesliga-Relegation: Wer setzte sich 2022 durch?

In der Relegation zur Bundesliga gewann im vergangenen Jahr Hertha BSC im Gesamtergebnis mit 2:1 gegen den HSV und blieb damit erstklassig. Das Duell um den Startplatz in der 2. Bundesliga entschied der 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 gegen Dynamo Dresden für sich und kehrte damit nach vier Jahren in der 3. Liga in die zweithöchste Spielklasse zurück. (wuc)