Hollywood ohne Liebe beim FC Bayern

Von: Thomas Kilchenstein

Der Druck ist spürbar: Oliver Kahn), Thomas Tuchel und Hasan Salihamidzic bei der Pressekonferenz nach dem Trainerwechsel beim FC Bayern. © dpa

Die stillose Beendigung des Langzeitprojektes um Julian Nagelsmann wirft auch ein Licht auf die Unersättlichkeit der Bayern nach Erfolg. Ein Kommentar.

Ende letzter Woche hat Lena Wurzenberger gekündigt, sie ist jetzt keine Polizeireporterin mehr bei „Bild“, FC Bayernreporterin war sie ja schon eine Weile nicht mehr, zumindest offiziell nicht. Jetzt hat sie komplett die Brocken hingeworfen und bei Springer gekündigt.

Lena Wurzenberger, das keinesfalls nur nebenbei, ist die aktuelle Freundin des früheren Bayern-Trainers und Longboard-Surfers Julian Nagelsmann. Hätte die junge Frau das mal früher gemacht, das mit der Kündigung, möchte man ihr zurufen, ihrem Freund wäre womöglich die eine oder andere Unannehmlichkeit erspart geblieben, eventuell ein Rausschmiss beim örtlichen Fußballklub. Die Liaison mit dem Boulevard kam nämlich gar nicht gut an beim gar nicht mehr so großartigen FC Bayern. Aber ist ja jetzt auch Schnee von gestern.

Die Münchner, deren Verschleiß an Trainern sich langsam dem Niveau des FC Schalke nähert, haben ein turbulentes Wochenende in allerbester Hollywood-Manier hinter sich gebracht, mit Durchstechereien, wilden Spekulationen, sie haben die Schurkenrollen spannend besetzt und einen neuen Superstar an die Säbener Straße gelockt, intellektuell, ein bisschen schwierig im Umgang, aber auf Champions-Niveau, vor allem einer, der kein Versprechen auf die Zukunft ist, sondern einer, der die Champions League schon gewonnen hat und mit egomanischen Artisten vom Schlage Neymar, Mbappé und Co umzugehen in der Lage ist. Sein Problem ist meist nicht die Kabine gewesen, sondern die Führungsetage.

Die stillose Beendigung des Langzeitprojektes um Julian N. wirft natürlich auch ein Licht auf die Unersättlichkeit der Bayern nach Erfolg, die Wollust nach Titeln, dem einzigen, was im Bayern-Kosmos zählt, mehr, mehr und immer mehr. Eine Vision, eine über den nächsten Henkelpott hinausgehende Idee muss man mir der Lupe suchen, das wollen die Bayern-Oberen auch gar nicht, sie wollen gewinnen. Koste es, was es wolle, sie haben es ja. Kühl bis in die Haarspitzen, knallhart kalkuliert, sortierten die Bayern einen aus, der aussichtsreich noch in allen drei Wettbewerben vertreten ist. Weil da ein anderer, mutmaßlich noch besserer, noch klügerer, noch erfolgreicher gerade Zeit hat und auf dem Markt ist. Wundern würde es einen nicht, wenn Thomas Tuchel, der Neue, dereinst gehen müsste, wenn beispielsweise Jürgen Klopp frei wäre oder ein anderer gerade hippe Fußballlehrer. Vor allem dann, wenn der heute endgültige Heilsbringer womöglich in dieser Saison nur zwei Titel holt, vielleicht gegen Manchester City (mit Pep Guardiola, dem ehemaligen Bayern-Coach) ausscheidet, oder schlimmer, nicht mal Deutscher Meister wird. Mit dem - laut Bayern-Sprech - besten und talentiertesten Kader in Europa eigentlich nicht hinnehmbar.

„Am Ende des Tages ist so das Geschäft, wenig Liebe, wenig Herz“, sagte selbst Joshua Kimmich über dieses Gebaren, einer, der sich in diesem Geschäft ohne Sentimentalitäten längst eingerichtet hat und in allerhöchsten Maße davon profitiert. Man muss kein Fußball-Romantiker sein, um vernehmlich die Augenbrauen hochzuziehen.