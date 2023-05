Hollywood an der Castroper

Von: Thomas Kilchenstein

Will den VfL ans rettende Ufer führen: Trainer Thomas Letsch. © IMAGO/Beautiful Sports

Der VfL Bochum vertraut im Abstiegskampf seiner Heimstärke und einem bissigen Willen.

Natürlich wird Thomas Letsch nicht in Leipzig anrufen, Marco Rose braucht keine Angst zu haben, dass sein früherer Kollege ihn eigens auf die Bedeutung eines Sieges (gegen Schalke) hinweisen wird. „Das wäre albern“, sagt Letsch. Der bereits für die Champions League qualifizierte RB Leipzig wisse sehr wohl, was auf diesem und den anderen Spielen steht. Letsch, gebürtig in Esslingen, hatte einst bei RB Salzburg Mannschaften trainiert, wie auch Marco Rose, man kennt sich und schätzt sich. Aber anrufen?

Vielleicht geht Thomas Letsch ins Kino, hat ja schon mal geklappt, vor dem letzten Heimspiel gegen den FC Augsburg hat sich der Coach am Freitag vor der Partie den Michael Jordan-Film „Air - der Große Wurf“ angeguckt“, anderntags hat der VfL Bochum die Schwaben 3:2 geschlagen - nach sechs sieglosen Partien zuvor. In der gleichen Woche waren die Profikicker gemeinsam grillen. Ein Sieg an der Castroper Straße gegen Bayer Leverkusen muss her, die Heimstärke (23 der 35 Zähler stammen aus Bochum) ist das Plus. Der Abstiegskampf hat enger zusammenrücken lassen, Mannschaft, Klub, das halbe Ruhrgebiet. Und die alte Malocher-Mentalität feiert fröhlich Urständ, mit Arbeit, Schweiß, Willen ist alles zu packen, stemmt sich alles in blau-weiß gegen die Zurückstufung. Manchmal fliegen Bierbecher.

Wäre Thomas Letsch früher zum VfL gekommen und nicht erst am 8. Spieltag, womöglich wären die Bochumer längst aller Sorgen ledig. Unter dem 54-Jährigen holte man in 26 Spielen 31 Punkte, das ist solide und reichte in der „Letsch-Tabelle“ zum Klassenziel. Allerdings hatte der Glatzkopf eine schwere Hypothek zu schultern: Als er kam, hatten die Westdeutschen in sieben Spielen gerade mal einen Punkt aufs Konto geschaufelt, unter Thomas Reis, der jetzt Schalke retten soll. Bochum galt lange als der sicherste Absteiger überhaupt. Deswegen ist jetzt das wahrscheinliche Erreichen der Relegationsspiele und angesichts der Konstellation ein Erfolg

Die Probleme der Bochumer lassen sich leicht an Zahlen ablesen: die zweitwenigsten Tore (37) geschossen, die meisten kassiert (72). Dazu kommt eine erstaunliche Achterbahnfahrt: Erfolge gegen Dortmund (1:1), Leipzig (1:0), Frankfurt (1:1), Union (1:1), Hoffenheim (5:2), Schlappen gegen Schalke (0:2), Stuttgart (2:3), Mainz (2:5).

Letsch, der früher mal drei Jahre als Mathelehrer an einer deutschen Schule in Lissabon arbeitete, später bei Vitesse Arnheim und bei Erzgebirge Aue nach drei Niederlagen entlassen wurde, hat mit seiner ruhigen, kommunikativen und analytischen Art offenbar eine gute Mischung aus Nähe und Distanz gefunden. „Ein Kumpeltyp“, sei er nicht, sagt er. Den Draht zum Team hat er eh gefunden. Er verkörpert eine seltene Mischung, denn er ist einerseits noch unverbraucht, zugleich aber auch mit allen Wassern gewaschen.