Hoffenheimer Pragmatismus im Abstiegskampf

Von: Jan Christian Müller

Zufrieden in Bremen: Hoffenheims Torwart Oliver Baumann (l.), Trainer Pellegrino Matarazzo und Kevin Vogt (r.). © dpa

Viele haben bereits den Abgesang angestimmt, wie es nun aber aussieht, wird sich manch feuchter Traum von Leuten nicht erfüllen, die Hopps Hobby lieber heute als Morgen ins Nirwana exportieren würden. Ein Kommentar.

Es sind in den vergangenen Wochen reichlich Abgesänge auf die TSG Hoffenheim verfasst worden. Hier ein paar Beispiele der Schlagzeilen: „Das Märchen ist auserzählt“, „Ohne Kurs und Kompass“, „Abwärtsstrudel mit besonderen Fliehkräften“, „Hoffenheim im freien Fall“ - dazu als Bebilderung alternativ ein trauriges Maskottchen „Hoffe“, ein betrübter Mäzen Dietmar Hopp oder ein konsternierter Trainer Pellegrino Matarazzo.

Bisweilen war aus den Texten unschwer Hohn und Spott herauszulesen gewesen. Tenor: Wenn der Dorfklub absteigt, ist die Bundesliga ein ungeliebtes Mitglied endlich los. Die Wahrscheinlichkeit, dass Matarazzo scheitern würde, erschien hoch: Denn der vermeintliche Retter war mit fünf Niederlagen gestartet und hatte die TSG so auf den letzten Tabellenplatz navigiert.

Wie es nun aber aussieht, wird sich manch feuchter Traum von Leuten nicht erfüllen, die Hopps Hobby lieber heute als Morgen ins Nirwana exportieren und nie, nie, nie mehr wiedersehen würden. Denn nach zwei Siegen, erst gegen die Hertha und dann am späten Sonntagnachmittag in Bremen, sind die Hoffenheimer nun nicht mehr Letzter, sondern haben sich sogar von den drei Hinterbänklern Hertha, Schalke und Stuttgart ein wenig abgesetzt.

Eine gewisse Hoffenheim-Verdrossenheit ist ehrlicherweise nicht ganz von der Hand zu weisen. In Bremen waren gerade mal 350 TSG-Fans vor Ort, Lücken gab es im Weserstadion nur im Hoffenheimer Block, sonst nirgends. Die eigene Arena in Sinsheim ist regelmäßig nur mäßig gefüllt, und der Fußball, den Ralf Rangnick einst in seinem Fußballlabor wie auf Schienen entwickelte, ist anno 2023 in Wochen des Zitterns und Bibberns zu einem ziemlichen Gebolze verkommen.

Matarazzo hat in der Not maximalen Pragmatismus verordnet, was bedeutet, dass bei der TSG Hoffenheim kein Wert auf das schöne Spiel gelegt wird. So flogen in Bremen immer wieder Bälle auch in die höheren Reihen der Tribünen, dorthin bugsiert von Hoffenheimer Verteidigern, die in jedes Kopfballduell mit dem armen Bremer Niclas Füllkrug gingen, als sei es ihr letztes.

In der Vorbereitung zum Auswärtsspiel im hohen Norden hatte Matarazzo mit seinem Sohn Mathe gelernt. Der kluge Mann konnte dem Filius helfen, schließlich studierte er einst Angewandte Mathematik an der Columbia University. Die Kunst des Rechnens hilft ihm nun auch bei seiner Rettungsmission. Matarazzo kann sich zum Beispiel ausrechnen, dass drei Punkte am Ostersonntag daheim gegen Schalke 04 die Auspolsterung zum Klassenerhalt schon recht angenehm anfühlen ließen.

In Bremen beginnt sich derweil nach vier Spielen mit nur einem Punkt ein flaues Gefühl in der Magengegend breitzumachen. Werder verharrt bei 31 Punkten. Böse Erinnerungen an das Abstiegsjahr kommen hoch. Damals standen die Bremer nach 24 Spieltagen bei 30 Zählern - und holten nur noch einen einzigen.