„Sahen aus wie eine Gruppe junger Tierärzte“ – Müller lüftet Kabinen-Geheimnis bei WM 2014

Von: Christoph Wutz

Auf dem Weg zum WM-Titel 2014 war der Teamgeist des DFB-Teams entscheidend. Thomas Müller verriet nun einen weiteren Erfolgsfaktor in Brasilien.

München – Während die deutsche Nationalmannschaft aktuell in einer handfesten Krise steckt, sehnen sich einige Deutsche nach Erfolgen wie bei der WM 2014. Damals gewann die DFB-Elf nach einem 1:0-Sieg im Finale in Rio gegen Argentinien den vierten Stern. Mittendrin war Thomas Müller, der fünf Tore zum Titelgewinn beisteuerte. Der 33-Jährige enthüllte jetzt ein kurioses Kabinen-Geheimnis, das in Brasilien ein Schlüssel zum WM-Triumph war.

Fußball-Weltmeisterschaft 2014 Gastgeber: Brasilien Austragungszeitraum: 12. Juni bis 13. Juli 2014 Anzahl der teilnehmenden Nationen: 32 Weltmeister: Deutschland

Wegen Hitze bei WM 2014: DFB-Elf um Müller hatte in Kabine „Kühlhandschuhe dabei“

Sport im Sommer kann aufgrund der Hitze schnell sehr anstrengend oder gar belastend werden. In seinem aktuellen Newsletter gab Müller jetzt Tipps, um bei den hohen Temperaturen nicht schlapp zu machen und leistungsfähig zu bleiben – und erinnerte sich in diesem Zusammenhang an das Turnier vor neun Jahren.

„In Vorbereitung auf die WM 2014 in Brasilien war uns klar, dass es dort richtig heiß werden würde. Um in der Halbzeitpause den Körper maximal zu entlasten, hatten wir Kühlhandschuhe dabei“, offenbarte der Bayern-Star.

Thomas Müller (r.) enthüllte jetzt einen speziellen Trick der deutschen Nationalmannschaft auf dem Weg zum WM-Titel 2014. © Imago / Laci Perenyi / Jan Huebner

„Wie Gruppe junger Tierärzte“: Müller witzelt über DFB-Kabinen-Geheimnis bei WM 2014

„Diese lagen in der Kabine bereit“, so Müller. „Optisch war das kurios“, gestand der heute 33-Jährige, der Deutschland in Brasilien mit einem Hattrick zum 4:0-Auftakterfolg gegen Portugal geschossen hatte.

Zwar existieren davon keine Bilder, allerdings hatte Müller einen passenden Vergleich parat: „Wir sahen dann in der Halbzeit so ein bisschen wie eine Gruppe junger Tierärzte vor einer Untersuchung aus“, witzelte der 121-fache deutsche Nationalspieler über die DFB-Elf um Kapitän Philipp Lahm. Müller selbst kennt sich als Pferdezüchter ohnehin bestens mit Tieren aus. Zuletzt nahm der Bayern-Star mithilfe seines Pferdes sogar einen Journalisten aufs Korn.

Weltmeister Müller arbeitet heute „an heißen Spieltagen mit kalten Handtüchern“

Die etwas ungewöhnliche anmutende Abkühlungs-Strategie trug nachweislich Früchte. Außerdem schnitt sich Müller selbst davon etwas ab: „Heute arbeite ich an heißen Spieltagen mit kalten Handtüchern, die im Kältebecken gekühlt werden und ich mir in der Halbzeit überwerfen kann“, offenbarte der zwölfmalige deutsche Meister.

Während Müller im Juni nicht für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden war, vergnügte er sich bei einer anderen Sportart: Der Bayern-Star zeigte sich mit Gareth Bale beim Golfen. (wuc)