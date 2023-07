Nach Urlaubs-Drama: Holland-Legende van der Sar verlässt Intensivstation

Von: Alexander Kaindl

Edwin van der Sar hat im Kroatien-Urlaub eine Hirnblutung erlitten. Seitdem befindet er sich in ärztlicher Behandlung – inzwischen gibt es gute Nachrichten.

Update vom 18. Juli, 21.27 Uhr: Edwin van der Sar hält seine Frau Annemarie im Arm, beide lächeln um die Wette: Die niederländische Torhüterlegende hat sich erstmals seit seiner Hirnblutung selbst zu Wort gemeldet und in den sozialen Medien gleich gute Neuigkeiten verbreitet. Der 52-Jährige hat demnach die Intensivstation verlassen.

„Ich bin jedoch immer noch im Krankenhaus. Ich hoffe, dass ich nächste Woche nach Hause gehen und den nächsten Schritt bei meiner Genesung machen kann“, schrieb van der Sar zu dem Bild aus dem Krankenbett. Darin sitzt er aufrecht in einen blauen Sportpulli gekleidet, seine Frau lehnt sich an ihn an.

Van der Sar hatte die Hirnblutung während eines Urlaubs in Kroatien erlitten. Er wurde zunächst im Krankenhaus in Split behandelt und dann in die Niederlande verlegt. Der Ex-Profi, der mit Ajax Amsterdam und Manchester United die Champions League gewann, war kürzlich von seinem Posten als Geschäftsführer des niederländischen Rekordmeisters zurückgetreten. Er begründete diesen Schritt mit Erschöpfungs- und Ermüdungssymptomen.

Erstmeldung vom 15. Juli: Amsterdam – Es sind beklemmende Tage für den niederländischen Fußball: Torwart-Legende Edwin van der Sar hatte im Urlaub eine Gehirnblutung erlitten. Medienberichten zufolge sei er Anfang Juli von „einer kleinen kroatischen Mittelmeerinsel mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen“ worden. Seitdem wird er behandelt.

Edwin van der Sar Geburtsdatum: 29. Oktober 1970 in Voorhout, Niederlande Vereine als Spieler: Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Manchester United, FC Fulham Länderspiele: 130

Immerhin gab es in den Tagen danach schon leichte Entwarnung. Van der Sar, früher Weltklasse-Keeper bei Manchester United und bis vor kurzem noch als Geschäftsführer für Ajax Amsterdam tätig, war schnell außer Lebensgefahr. „Sein Zustand ist stabil, aber immer noch beunruhigend“, gab Ajax im Namen von van der Sars Frau Annemarie am 8. Juli bekannt. Über den Verein ließ seine Gattin nun eine weitere Neuigkeit mitteilen: Van der Sar befindet sich wieder in der Heimat.

Der ehemalige Ajax-Boss wurde am Freitagabend (14. Juli) von Kroatien in ein niederländisches Krankenhaus gebracht, wo er auf der Intensivstation betreut wird. Am Zustand des Ex-Profis, der zweimal die Champions League und etliche weitere Titel in England und den Niederlanden gewonnen hat, habe sich nichts verändert. Er schwebe nicht in Lebensgefahr und sei kommunikativ.

Sorgen um Edwin van der Sar: Hirnblutung im Urlaub, Frau dankt Ärzten

In der Mitteilung sprach die Familie van der Sar ihren „tiefen Dank“ an das Universitätskrankenhaus in Split für die „großartige Fürsorge in der letzten Woche“ aus. Van der Sar bleibe vorerst auf der Intensivstation. Die Familie drückte ihre Hoffnung aus, dass er danach den Fokus auf seine Genesung legen könne.

Nach einer enttäuschenden Saison hatte van der Sar sich zum 1. Juni von seinem Posten als Geschäftsführer bei Ajax verabschiedet. Nach fast elf Jahren in der Direktion sei er leer, er wolle zur Ruhe kommen und Abstand gewinnen, hatte er mitgeteilt. Ajax hatte in der abgelaufenen Spielzeit keinen Titel gewonnen. (akl)