Hinten wird es eng bei Borussia Dortmund

Von: Benedikt Ophaus

Eine der letzten Szenen vor dem neuerlichen Aufbruch seiner Oberschenkelverletzung: Nico Schlotterbeck vor Randal Kolo Muani. © afp

Borussia Dortmund droht ein Endspurt um den Titel ohne den verletzten Nationalspieler Nico Schlotterbeck.

Nico Schlotterbeck war nicht einverstanden. Zweimal zwar hatte sich der Dortmunder Innenverteidiger in der Anfangsphase des Spiels gegen Eintracht Frankfurt (4:0) am Samstag an den zuvor verletzten Oberschenkel gefasst. Eine mögliche Auswechslung wollte er damit aber ganz und gar nicht signalisieren. Sein Trainer Edin Terzic reagierte aber dennoch. Bereits in der 25. Minute, beim Stand von 2:0 für den BVB.

„Nico wollte weiterspielen. Wir wollen lernen. In München hat er weitergespielt und ist anschließend ausgefallen. Deshalb haben wir ihn diesmal heruntergenommen, auch wenn er das nicht gut fand“, sagte Terzic nach dem Spiel und hoffte da noch, rechtzeitig den Tausch des ehrgeizigen Schlotterbeck gegen Nationalmannschaftskollege Niklas Süle vorgenommen zu haben.

Am Dienstag mutmaßte die „Bild“ jedoch, dass Schlotterbecks vorherige Verletzung wieder aufgebrochen sein könnte. Im Topspiel bei den Bayern hatte sich der 23-Jährige am 1. April eine Oberschenkelblessur mit Sehnenbeteiligung zugezogen, nachdem er Ende März schon im Länderspiel gegen Peru mit Beschwerden ausgewechselt worden war. Gegen die Bayern meldete sich Schlotterbeck wieder einsatzbereit, musste dann aber kurz vor der Pause raus und fiel anschließend drei Wochen aus.

Ein Einsatz des Innenverteidigers, der bislang 27 von 29 Bundesliga-Partien für den BVB bestritten hat, im kleinen Revierderby am Freitagabend beim VfL Bochum (20.30 Uhr/Dazn) ist bereits nahezu ausgeschlossen. Denn Schlotterbeck verließ am Dienstag das Trainingsgelände in Dortmund-Brackel noch vor Beginn der eigentlichen Einheit.

Bei den abstiegsbedrohten Bochumern werden nun zunächst einmal Mats Hummels und Süle das Abwehrzentrum bilden. Kurzfristig dürfte der Tabellenführer den Ausfall Schlotterbecks also auffangen können. Ein mögliches Saisonaus – bei nur noch fünf ausstehenden Partien kein unwahrscheinliches Szenario – wäre allerdings ein heftiger Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft.

Hummels droht Sperre

Hummels und Süle dürften sich unter keinen Umständen verletzen oder aufgrund einer Sperre ausfallen. Das Problem: Routinier Hummels, gegen Frankfurt neben Malen der überragende Akteur bei den Dortmundern, hat in dieser Spielzeit bereits vier Gelbe Karten gesammelt und müsste bei der nächsten Verwarnung zuschauen.

Dass der BVB hinter seinen drei Top-Verteidigern eine Lücke hat, war zuletzt beim Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart (3:3) zu sehen. Neben Schlotterbeck musste da auch Süle angeschlagen passen, zur Halbzeit blieb auch noch Hummels erschöpft in der Kabine. Der 19-jährige Soumaila Coulibaly kam in die Partie und verteidigte im zweiten Durchgang neben Emre Can – die Bilder der überforderten BVB-Abwehr und die große Enttäuschung nach dem unnötigen Punktverlust gegen den Abstiegskandidaten in der Nachspielzeit haben sich eingebrannt.