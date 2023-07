Hertha BSC: Manege frei für die vier Dardais

Von: Thomas Kilchenstein

„Der Trainer plant, Gott lenkt“, sagt Pal Dardai. © IMAGO/Jan Huebner

Hertha BSC Für die Berliner geht es zuallererst ums wirtschaftliche Überleben - ein direkter Wiederaufstieg erscheint unrealistisch

Hertha BSC hat zuletzt viele Wege eingeschlagen, um nicht ans Ziel zu kommen, das zumindest machen sie richtig gut in Charlottenburg: den großkotzigen Weg mit Lars Windhorst und dem Verbrennen von 374 Millionen Euro etwa, der Big-City-Klub-Attitüde mit dem geplanten Angriff auf das europäische Establishment, der dummerweise kurz hinter Rudow ins Stocken geraten ist. Jetzt den von der US-Heuschrecke 777, unter Freunden Triple Seven genannt, bekleideten sogenannten Berliner Weg, dem Vernehmen nach ein Rückgriff auf Talente aus der eigenen Akademie. Passend dazu ist im Juni dem Leiter Pablo Thiam gekündigt worden.

Nicht zu vergessen: die vier Dardais.

Das immerhin hat Hertha exklusiv: Dass drei Brüder bei einem Klub in der ersten Mannschaft professionell Fußall spielen und vom eigenen Vater trainiert werden, sucht man anderswo vergeblich. Ein Zuckerschlecken wird das für Marton, Palko und Bence. nicht, Papa Pal gibt gerne mal den „bösen Pal“, er sagt: „Mit faulen Menschen kann ich nicht arbeiten.“ Er sagt: Seine Söhne müssten einen Tick mehr machen als andere, allein, um nicht den Hauch von Vetternwirtschaft aufkommen zu lassen. Die drei Dardais müssen also im Zirkus Hertha ein paar Bälle mehr hochhalten als etwa Marten Winkler, ein hochbegabter Jungspund, den man bei der Alten Dame hoch einschätzt.

Ansonsten tappen sie im Berliner Westend ziemlich im Nebel, was die neue Saison in der zweiten Liga betrifft. Ein direkter Wiederaufstieg erscheint beim rundum erneuerten Klub unrealistisch – mehr als ein Dutzend Spieler kamen, ein anderes ging, Dodi Lukebakio, Marco Richter oder Marc-Oliver Kempf könnten gegen dringend erforderliche Ablöse noch folgen. Aktuell ist das Team, das Dardai beisammen hat, eines der namenlosen, deren Stärke kaum seriös einzuschätzen ist. Der 47 Jahre alte ungarische Fußballlehrer wird eine Mannschaft – ohne den im Trainigslager prügelnd aus der Rolle gefallenen Torwart Marius Gersbeck – zusammenschrauben müssen, die deutlich geschlossener auftritt als jene, die im vergangenen Jahr so beharrlich um den Abstieg gebettelt hat. Aber zaubern kann Dardai halt auch nicht, er sagt: „Der Trainer plant, Gott lenkt.“

Ohnehin geht es bei der Hertha, zum siebten Mal abgestiegen, vor allem darum, den Klub zu konsolidieren. Das ist schwer genug: Jüngst hat ein Präsidiumsmitglied eingeräumt, in der Frage der Finanzen „katastrophal versagt“ zu haben. Schon die Lizenz für die Zweitklassigkeit erhielt man nur, weil man eine 40-Millionen-Anleihe, die im November dieses Jahres fällig gewesen wäre, erst in 2025 zurückzahlen muss - für einen Zinssatz von 10,5 Prozent. Immerhin läuft der Ticket-Vorverkauf bestens an. Der Berliner ist Kummer gewohnt.