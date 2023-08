Hertha BSC gegen Wehen Wiesbaden: 2. Bundesliga live im TV und Stream.

Von: Sascha Mehr

Am 2. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Hertha BSC den SV Wehen Wiesbaden. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Berlin – Der 2. Spieltag der 2. Bundesliga steht an und Absteiger Hertha BSC trifft im heimischen Olympiastadion auf Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden. Nach der Niederlage zum Saisonauftakt gegen Fortuna Düsseldorf steht die Mannschaft von Cheftrainer Pal Dardai bereits unter Druck. Gegen die Hessen soll ein Sieg her, um einen Fehlstart zu vermeiden.

Hertha BSC gegen Wehen Wiesbaden: Wer holt sich die drei Punkte?

„Wiesbaden ist ein unangenehmer Gegner, sie haben letztes Jahr viele Spiele gewonnen & sind euphorisch. Sie haben nichts zu verlieren hier in Berlin, aber wir sind gut vorbereitet. Wir gehen auf Risiko, wollen offensiv spielen & den Gegner müde machen“, sagte Dardai auf der Pressekonferenz vor der Partie.

SVWW-Cheftrainer Markus Kauczinski freut sich auf das Duell in Berlin: „Für zehn unserer Spieler war es am vergangenen Samstag überhaupt erst das Debüt in der 2. Bundesliga, dementsprechend merkt man unserem Team die Vorfreude auf so einen Gegner und dieses Stadion definitiv an. Bei mir persönlich ist es nicht so extrem. Zum einen hatte ich solche Spiele bereits und zum anderen liegt mein voller Fokus auf der Vorbereitung der Mannschaft. Trotzdem ist es mit dieser Kulisse im Olympiastadion auf jeden Fall etwas Besonderes, was wir so noch nicht hatten.“

Das Spiel des 1. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hertha BSC und dem SV Wehen Wiesbaden findet am Freitag, 4. August 2023, in Berlin statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Hertha BSC gegen Wehen Wiesbaden: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 2. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hertha BSC und dem SV Wehen Wiesbaden wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Hertha BSC gegen Wehen Wiesbaden: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hertha BSC gegen Wehen Wiesbaden wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Berlin startet am Freitag, 4. August 2023 , um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Hertha BSC gegen Wehen Wiesbaden: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Hertha BSC gegen Wehen Wiesbaden ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

