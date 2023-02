Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im TV und Stream

Hertha BSC trifft auf Borussia Mönchengladbach. © IMAGO/Jürgen Kessler

Am 20. Spieltag der Bundesliga trifft Hertha BSC auf Borussia Mönchengladbach: So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Berlin - Hertha BSC steht enorm unter Druck und benötigt dringend Punkte gegen den Abstieg. Am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt die „Alte Dame“ Borussia Mönchengladbach im Berliner Olympiastadion und hat eine schwere Aufgabe vor sich. Hertha BSC steht derzeit auf Platz 17 der Tabelle und hat fünf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

„Wir wissen, dass es am Sonntag um wichtige Punkte geht und brauchen maximale Leistungsbereitschaft. Wir haben großes Vertrauen in die Jungs, die Trainingswoche genutzt um uns gut vorzubereiten und wollen, dass man das auf dem Platz sieht“, sagte Hertha-Coach Sandro Schwarz und gibt Einblick in seine taktischen Überlegungen: „Unabhängig von der Grundordnung wird nicht nur wichtig sein was, sondern wie wir es spielen. Die Dreierkette gegen Frankfurt war nicht das erste Mal, dass wir so agiert haben, das ist definitiv eine Option – genauso wie eine Viererkette.“

Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach: Wer holt sich den Sieg?

Der Respekt vor dem kommenden Gegner ist groß, trotzdem will Hertha BSC die Punkte in der Hauptstadt behalten. „Gladbach hat sein vergangenes Auswärtsspiel überzeugend gewonnen, hat eine Mannschaft, die gut im fußballerischen Bereich ist, individuelle Qualität hat. Wir haben großen Respekt vor der Stärke des Gegners, müssen aber von Beginn an den Spielverlauf auf unsere Seite ziehen und auch auf unsere Seite zwingen“, so Schwarz.

Gladbach-Coach Daniel Farke schaut weniger auf den Gegner, wie er auf der Pressekonferenz bestätigte: „Für uns spielt die Grundordnung des Gegners keine allzu große Rolle. Wir haben schon gegen Dreierketten super Spiele gemacht, genauso gegen Viererketten. Wichtig ist, dass wir unsere eigene Ordnung haben und unser Spiel umsetzen.“

Die „Fohlen-Elf“ will um jeden Preis verhindern, dass die Niederlagenserie von Hertha BSC endet. „Berlin steht nicht da, wo sie stehen wollen, auch mit den Ambitionen, die sie in den letzten Jahren formuliert haben. Hertha wird hochmotiviert sein, im Heimspiel die ersten Punkte des Jahres einzufahren. Das wollen wir natürlich verhindern“, so Farke.

Das Bundesliga-Match zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach steigt am Sonntag, 12. Februar 2023, um 15.30 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 12. Februar 2023, um 15:00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

