Martina Voss-Tecklenburg erkrankt: Ehemann spricht über Gesundheitszustand seiner Frau

Von: Christoph Klaucke

Martina Voss-Tecklenburg ist erkrankt. Ehemann Hermann spricht über den Gesundheitszustand seiner Frau. Muss der DFB eine neue Bundestrainerin suchen?

Update vom 11. September, 12.50 Uhr: Sorgen um unsere Bundestrainerin! Nachdem der DFB am vergangenen Freitag mitgeteilt hatte, dass Martina Voss-Tecklenburg die kommenden Länderspiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft krankheitsbedingt verpassen werde, gibt Ehemann Hermann nun ein Update zum Gesundheitszustand seiner Frau.

„Die WM in Australien hat sie sehr mitgenommen. Sie ist schon krank aus Australien wiedergekommen, sie war mental und körperlich angeschlagen“, sagte Hermann Tecklenburg der Bild. Das DFB-Team scheiterte bei der Frauen-WM bereits in der Gruppenphase. Voss-Tecklenburg wollte auf Anraten ihres Mannes weitermachen und hat bereits mit der Aufarbeitung des frühen Ausscheidens begonnen. Die finale Analyse muss nun erstmal auf sich warten.

„Mental und körperlich angeschlagen“: Voss-Tecklenburgs Ehemann Hermann sorgt sich um seine Frau

„Sie erholt sich jetzt bei uns im Garten, lässt es ruhig angehen, sie liest viel. Ich kümmere mich um sie. Dafür bin ich da. Schließlich bin ich ihr Ehemann“, sagte Hermann Tecklenburg. Die DFB-Frauen treten in der Nations League in Dänemark (22. September) und gegen Island (26. September) an. Auf der Bank soll dann in Vertretung Co-Trainerin Britta Carlson sitzen.

Muss sich der DFB nach der Entlassung von Hansi Flick womöglich nicht nur auf die Suche nach einem neuen Bundestrainer, sondern auch nach einer neuen Bundestrainerin begeben? Ausgeschlossen wäre dieses Szenario laut Berichten wohl nicht, dennoch gibt sich Hermann Tecklenburg zuversichtlich und macht den Fans Hoffnung auf eine baldige Rückkehr: „Ich sitze gegen Island auf der Tribüne und hoffe, dass ich sie da wieder an der Seitenlinie sehe.“

Bundestrainerin Voss-Tecklenburg erkrankt

Erstmeldung vom 8. September: Frankfurt – Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft will nach dem bitteren Ausscheiden in der Gruppenphase bei der Frauen-WM in Australien eine positive Reaktion zeigen. In zwei Wochen stehen die ersten Länderspiele der DFB-Damen in der Nations League an, in denen es um die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris geht. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kann ihr Team auf dieser Mission jedoch nicht begleiten, die 55-Jährige ist erkrankt.

Martina Voss-Tecklenburg Geboren am: 22. Dezember 1967 (Alter 55 Jahre), Duisburg Bundestrainerin seit: 30. November 2018

Frauen-Bundestrainerin Voss-Tecklenburg erkrankt – Diagnose unbekannt

Der DFB teilte am Freitag mit, dass Voss-Tecklenburg aufgrund einer Erkrankung nicht an der Länderspielphase der Frauen-Nationalmannschaft im September teilnehmen könne. Genaueres zur Diagnose der 55-Jährigen gab der Verband nicht bekannt. Wegen Voss-Tecklenburgs Erkrankung werde sich auch die Analyse des frühen Ausscheidens des deutschen Teams bei der Weltmeisterschaft verzögern, hieß es weiter.

Die Aufarbeitung des Scheiterns in der Gruppenphase werde nach der Rückkehr der Bundestrainerin fortgesetzt. Nach der verkorksten WM gab es zunächst Diskussionen um Voss-Tecklenburg, die jedoch auf ihren Mann hört und eine Zukunfts-Entscheidung getroffen hat. Die gebürtige Duisburgerin ist seit 2018 im Amt und soll die DFB-Frauen zur EM 2025 führen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verpasst die kommenden Länderspiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft aufgrund einer Erkrankung. © Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago

Voss-Tecklenburg wird von Co-Trainerin ersetzt – Verstärkung bereits gefunden

„Zunächst wünschen wir Martina eine schnelle Genesung und hoffen, dass sie bald wieder in unser Team zurückkehrt“, wurde Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, zitiert. Es gelte, nach der enttäuschenden WM in Australien und Neuseeland nach vorn zu schauen. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen uns für die Olympischen Spiele qualifizieren“, sagte Chatzialexiou.

Voss-Tecklenburg wird für die Nations-League-Spiele in Dänemark und gegen Island am 22. und 26. September kommissarisch von Co-Trainerin Britta Carlson vertreten. Als Verstärkung für Carlson und das Co-Trainerteam um Michael Urbansky soll dann vorübergehend auch U17-Nationaltrainerin Sabine Loderer im Trainerstab dabei sein.

Voss-Tecklenburg erkrankt – Bundestrainerin verpasst wichtige DFB-Spiele nach Frauen-WM

Die Tickets für die Sommerspiele in Paris 2024 werden diesmal über die Nations League vergeben. Nur zwei europäische Teams können sich qualifizieren. Nach dem Auftakt in Dänemark geht es am 26. September in Bochum gegen die Isländerinnen. Bereits am Samstag spielt bei den Männern Deutschland gegen Japan: Hier läuft das Länderspiel live im TV und Stream. (ck)