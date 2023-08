Heile Fußballwelt

Kommentar

Von Frank Hellmann

Von der WM in Down Under könnten sich manche eine Scheibe abschneiden: fröhliche Fans, Fair-Play, beste Unterhaltung. Ein Kommentar.

Es ist nicht Aufgabe von Philipp Lahm gewesen, die Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland vor Ort zu verfolgen. Denn der Organisationschef der Europameisterschaft der Männer 2024 in Deutschland hat schließlich genug zu tun. Er hat kürzlich verraten, dass er bei einem Sommercamp seiner Stiftung bemerkt habe, wie die Kinder einmal mittags alle auf ihr Handy geschaut hätten. Sie wollten wissen, wie Deutschlands Frauen ihr drittes Gruppenspiel gegen Südkorea bestreiten – es ging bekanntlich nicht gut aus.

Die Bruchlandung komplettierte das desaströse Bild deutscher Nationalteams, was Lahm fürs Heim-Event einige Sorge bereitet. Und doch ist der frühere Nationalmannschaftskapitän so klug gewesen, bei den Übertragungen vom anderen Ende der Welt genau hinzuschauen. Bei einem Turnier der Frauen, das wie bei den Männern in Katar vom Aufstand der Außenseiter lebte; das aber ansonsten den größtmöglichen Gegensatz bildete. Er sah sein Ideal: Menschen aus verschiedenen Kulturen treffen aufeinander, bereisen das Land, feiern zusammen, schauen Fußball. Diese simple Erfolgsformel anzuwenden, wird im überkommerzialisierten und überhöhten Betrieb der Männer immer schwieriger. Anerkennend stellte der OK-Chef in einer Kolumne fest: „Was wir in Australien und Neuseeland beobachtet haben, ist Sport im ursprünglich Sinne.“

Klar, jeder will auch bei den Frauen gewinnen, aber nicht um jeden Preis. Der Sportsgeist darf nicht mit Füßen getreten werden – das steht (noch) auf dem Index. Und das überträgt sich vom Rasen auf die Ränge. Oder umgekehrt? Die Rekordzahl von fast zwei Millionen Stadionbesuchern bildete ein von Männern, Frauen und Kindern durchmischtes Publikum, das dem Turnier einen fröhlichen, friedlichen Rahmen gab – und den Fußball bloß als verbindendes Ereignis zur guten Unterhaltung begriff. Dieses Alleinstellungsmerkmal sollte sich der Frauenfußball unbedingt bewahren, auch wenn er in vielen anderen Bereichen dem Männerfußball nacheifert.

Die WM taugt als Vorbild

Alkoholisierte, aggressive, gar gewaltbereite Anhänger waren nicht anzutreffen. Der nicht nur beschworene, sondern gelebte Fairplay-Gedanke wird dadurch demonstriert, dass sich Spielerinnen, Trainer und Trainerinnen fast immer wie vorbildliche Verlierer verhielten. Nachträglich noch schubsen, zetern – und dann verbal nachtreten – ist verpönt. Die Protagonisten kamen gar nicht auf die Idee, sich öffentlich über Unfairness, Ungerechtigkeit oder gar Unparteiische zu beschweren. Grund zur Klage gegenüber den Referees aus aller Welt (nur keine Hauptschiedsrichterin aus Deutschland) gab es kaum, der VAR-Einsatz mitsamt Erklärungen funktionierte erstaunlich reibungslos.

Wenn von all diesen Werten einiges auf die Europameisterschaft M im nächsten Sommer abstrahlen könnte, wäre viel gewonnen. Lahm weiß, wie schwierig das wird, zumal die deutschen Fußballerinnen eine große Chance verpasst haben, als Vorbild voranzugehen. Diese Weltmeisterschaft der Frauen ist trotzdem ein Turnier gewesen, dem die nächste Europameisterschaft der Männer in vielerlei Hinsicht ruhig nacheifern darf.