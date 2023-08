Harry Kane: Genese eines Megatransfers

Langer Anflug auf München: Harry Kane. © dpa

Karl-Heinz Rummenigge erzählt aus dem Nähkästchen, wie der FC Bayern Harry Kane nach München lotste – und warum der ihn an sich selbst erinnert.

Harry Kane (30) ist offenbar immer erreichbar. Selbst im Familien-Urlaub – zwischen Palmen, Strand und Meer – verlor der Stürmer sein Handy nicht aus den Augen. Zumindest dann, wenn eine Nachricht des FC Bayern auf dem Bildschirm aufploppte.

Das verriet nun Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge (67). „Wir waren uns in unserem Transfer-Ausschuss vom ersten Tag an alle einig, dass wir diesen Transfer machen wollen. Jeder hatte dann so seine Aufgabe, und meine war es, mit Harry viel Kontakt zu halten. Ich habe sehr viel mit ihm gesprochen und sofort festgestellt, was für ein guter Typ er ist“, erzählte Rummenigge in der aktuellen Folge des Podcasts Phrasenmäher. „Den ersten Kontakt hatte ich, als er noch im Urlaub auf den Bahamas war. Ich habe ihm geschrieben, dass ich gern mal mit ihm telefonieren würde, und er hat – wie später immer – innerhalb von nur zwei Minuten geantwortet, was in der Whats-app-Messenger-Welt ja auch nicht die Norm ist.“

Nach der durchwachsenen Vorsaison und der Baustelle, die der Abgang von Robert Lewandowski (34/FC Barcelona) im Angriff hinterlassen hatte, wollten die Münchner unbedingt einen neuen Mittelstürmer im Sommer verpflichten. Oberste Priorität hatte daher der Transfer des damaligen Tottenham-Kapitäns Kane. „Ich habe ihm gesagt: ‚Wir werden alles tun, damit dieser Transfer stattfindet, weil wir alle überzeugt sind, dass du der wichtigste Mann im gesamten Transfermarkt für uns bist‘“, so der langjährige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern.

Rummenigge sah in der Operation Kane durchaus Parallelen zu seinem Wechsel 1984 vom Rekordmeister zu Inter Mailand, wie er Kane erzählte. „Ich hatte beim FC Bayern alles, ich war praktisch der König mit einem großen Hofstaat, aber ich wollte noch diese neue Erfahrung im Ausland machen und habe ihm dann geschildert, dass es auch bei mir kein einfacher Transfer war“, sagte Rummenigge.

„Harry war ein Muss“

Das Buhlen um Kane war ein Poker auf allerhöchstem Niveau. Vor allem, weil Tottenham-Boss Daniel Levy (61) als unberechenbarer Verhandler gilt. Wichtig dabei: Die Bayern-Entscheider um CEO Jan-Christian Dreesen (55) verloren im Geduldsspiel nicht die Nerven. „Ein unheimlich schwieriger Transfer“, meinte Rummenigge. „Eigentlich war der Transfer in der Nacht von Donnerstag (10.8., Anm. d. Red.) auf Freitag um 2.54 Uhr gemacht. Alle drei Parteien hatte Einigkeit.“ Rummenigge sei danach relativ entspannt, aber spät ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen habe er um 7 Uhr eine Nachricht von Dreesen bekommen: Tottenham würde gewisse Dinge infrage und neue Forderungen stellen.

Rummenigge: „Dann habe ich ihn angerufen und gesagt: Jan, ich habe 20 Jahre lang den Job gemacht. Ich kann dir nur sagen, ruhig bleiben, nicht emotionsvoll werden. Wir kriegen den Transfer schon irgendwie hin. Im Laufe des Tages wurden die letzten Probleme dann glücklicherweise gelöst. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt: Ich werde heute Abend eine schöne Flasche Rotwein aufmachen und auf dich und Harry Kane anstoßen.“

Für Kane überwies Bayern die Bundesliga-Rekordsumme von knapp 100 Millionen Euro an Tottenham. „Harry Kane war für uns aus mehreren Gründen ein Muss. Ich habe am Ende des Tages während der Verhandlungen auch zu Jan gesagt, da bin ich ganz offen: Zehn Millionen Euro nach links oder rechts jetzt sollten diesen Transfer nicht mehr verhindern! Denn Harry Kane bringt uns neben seiner sportlichen Qualität einen ganz wichtigen Fakt zurück: nämlich Hierarchie!“