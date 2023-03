25-Millionen-Mann für Flick? DFB-Debüt von Rekordtransfer bahnt sich an

Von: Alexander Kaindl

Bald im Kader von Bundestrainer Hansi Flick? Kevin Schade spielt seit Januar in der Premier League für Brentford. © Shutterstock / Lackovic / Imago

Hansi Flick wird am Freitag seinen Kader für die anstehenden Länderspiele nominieren. Gut möglich, dass dann auch Kevin Schade zu seinem ersten Deutschland-Einsatz kommt.

Frankfurt - Nach der WM ist vor der EM. Und aus deutscher Sicht kann man da nur sagen: zum Glück! Denn nach der verkorksten Weltmeisterschaft in Katar und den anhaltenden Diskussionen um die Zukunft des Deutschen Fußball-Bundes ist es nun an der Zeit, so etwas wie Aufbruchstimmung zu erzeugen. Schließlich findet die EM 2024 im eigenen Land statt. Für Bundestrainer Hansi Flick startet die Mission spätestens mit den beiden Länderspielen Ende März gegen Peru und Belgien. Und es sieht ganz danach aus, als würde er mit einigen Neulingen planen - möglicherweise auch mit Kevin Schade.

Kevin Schade Geboren: 27. November 2001 (Alter: 21 Jahre), Potsdam Rechtsaußen Vertrag beim SC Freiburg bis: 30.06.2023 - aktuell ausgeliehen an den FC Brentford Marktwert: 12 Millionen Euro

25-Millionen-Mann für Flick? DFB-Debüt von Rekordtransfer Schade bahnt sich an

Der 21-Jährige hat turbulente Monate hinter sich: Im Januar verließ der Offensivmann den SC Freiburg und schloss sich leihweise dem Brentford Football Club an. Mit den Londonern trifft er nun auf die ganz großen Stars der Premier League. Sechs Kurzeinsätze in der Liga und einer im Pokal stehen bislang (Stand: 14. März) auf der Visitenkarte des gebürtigen Potsdamers.

Das England-Abenteuer wird für den deutschen U21-Nationalspieler ziemlich sicher weiter gehen, denn: Die Leihe beinhaltet eine Kaufpflicht, die an relativ einfach zu erreichende Bedingungen geknüpft ist. 25 Millionen Euro müssen die Bees dann im Sommer an den SC Freiburg überweisen. Für einen Premier-League-Verein sind das beinahe Peanuts. Für die Breisgauer wäre es der teuerste Verkauf der Vereinsgeschichte - ein Rekordtransfer.

Kevin Schade punktet mit seiner Geschwindigkeit

Im Stadtduell gegen Fulham gelang Joker Schade seine erste Torbeteiligung, er bereitete das zwischenzeitliche 3:1 von Mathias Jensen vor. Nicht nur deshalb dürfte er seit Monaten auf Flicks Liste stehen.

Schade gilt als robuster und vielseitig einsetzbarer Offensivspieler, der schon zu Freiburger Zeiten mit seiner Geschwindigkeit überzeugen konnte. Sein Antritt war auch die Grundlage für den Assist gegen Fulham, als er Gegenspieler Antonee Robinson spielend abhängte.

Flick nominiert Kader am 17. März: Kevin Schade im Aufgebot?

Am Freitag (17. März) stellt Flick seinen Kader für die Spiele gegen Peru (25. März) und Belgien (28. März) vor. Der Bundestrainer hatte bereits durchblicken lassen, dass er jüngeren Spielern eine Chance geben möchte.

Gut möglich, dass Spieler wie Italien-Held Malick Thiaw oder der aktuell bestens aufgelegte Dortmunder Marius Wolf eine Chance erhalten. Und natürlich zählt auch Schade zu den heißesten Anwärtern auf eine Nominierung. Es wäre sein erster Einsatz für die A-Nationalmannschaft. Bisherige Führungsspieler wie Thomas Müller oder Ilkay Gündogan erhalten dagegen eine Pause.

Kevin Schade: Vor zwei Jahren noch Regionalliga, heute Premier League, morgen Nationalmannschaft?

Eine DFB-Berufung wäre für Schade der nächste aufregende Schritt. Beeindruckend, schließlich spielte er vor exakt zwei Jahren noch in der zweiten Mannschaft des SC Freiburg gegen Mannschaften wie den FC 08 Homburg, den TSV Steinbach oder Schott Mainz in der Regionalliga Südwest. Und wer weiß: Vielleicht ist er im nächsten Jahr ja schon Teil des Kaders für die EM (Spielplan in der Übersicht) in Deutschland. (akl)