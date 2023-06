Hansi Flick: Das Gesicht des Misserfolgs

Von: Jan Christian Müller

Abgang nach unten, verfolgt von Pressesprecherin Franziska Wülle (rechts): Bundestrainer Hansi Flick. © dpa

Bundestrainer Hansi Flick hat die ihm nach dem WM-Aus in Katar gewährte zweite Chance eigentlich verwirkt

Hansi Flick hat nach der neuerlichen abenteuerlichen Darbietung zuerst dem Gegner gratuliert, so wie es sich gehört. Der Bundestrainer ist ein fairer Sportsmann. Kaspereien in der Coachingzone, wie bei vielen seiner Berufskollegen, gehören bei ihm nicht zur Jobbeschreibung. Aber mit Kritik ist der 58-Jährige schon immer anders umgegangen als sein Vorgänger Joachim Löw, dem er acht Jahre lang treu als kundiger Assistent diente. An Löw prallte viel mehr ab als an Flick. Der lässt durchblicken, ein Rücktritt aus eigenen Stücken käme nicht in Frage. Trotz nur zwei Siegen aus den letzten acht Länderspielen unter seiner Obhut.

Nach der lange erfolgreichen, am Ende aber bleiernen Zeit unter Löw wurde Flick als Reformator mit besten Referenzen vorgestellt, begleitet von: neuem Assistenten, neuem Torwarttrainer, neuem Standardcoach, vergrößertem Analysestab, mehr Teamwork, mehr digitaler Technik.

Große Teile der erstaunlich unkritischen Medien liefen brav bei Fuß und lobten den damaligen Manager Oliver Bierhoff dafür, Flick als Gesicht des Aufbruchs vom FC Bayern losgeeist zu haben. Das geriet indes einfacher, als es aussah: Flick wollte weg von den Bayern, zurück in den Schoß des DFB, wo er zwar geringer, aber dennoch opulent entlohnt wird, die Bayern waren nicht unfroh, den zum Schluss zusehends missmutigeren Erfolgscoach loszuwerden.

Wahr ist auch: Mit dem Werben um den guten alten Bekannten Flick sicherte sich Bierhoff seine eigene, umfangreich ausgebaute Machtposition im DFB. Gespräche mit dem anstrengenden Ralf Rangnick, der stattdessen nun Österreich auf EM-Endrundenkurs navigiert, wurden gar nicht ernsthaft aufgenommen. Rangnick, so viel war klar, würde im DFB ähnlich viele Steine umdrehen wollen, wie das Jürgen Klinsmann 2004 nach der Demission von Rudi Völler getan hatte,

Flicks Nominierung war somit in Wahrheit ein rechtschaffenes „Weiter so“, auch seine Hingabe zum offensiven Ballbesitzfußball geriet zum vermeintlich logischen Erbe von Löw. Es ging mit acht Siegen in Serie gut los, die Menschen und Medien lagen Flick zu Füßen. In einer In einer beispiellosen Abwärtsspirale aber ist der heimatverbundene gebürtige Heidelberger zum Gesicht des Misserfolgs geworden. Er findet seine „Idee von Fußball genau richtig“, allerdings hat er sie im Grunde verraten, indem er das offensive System zugunsten einer Dreierkette opferte.

Mit dem, was zuletzt von der Nationalmannschaft und ihrem Vorgesetzten zu besichtigen war, hat Flick nach dem WM-Aus auch seine ihm großzügig gewährte zweite Chance eigentlich verwirkt. Schon die Kommunikation nach Katar geriet zur Farce. Erst kündigte Präsident Bernd Neuendorf eine umfangreiche Analyse an, dann wurde kurzerhand Oliver Bierhoff als Hauptverantwortlicher identifiziert und rausgeworfen, worüber sich Flick auf der Verbandshomepage beschwerte, schließlich geriet die vermeintliche Analyse im Hotel vor den Toren von Frankfurt zur oberflächlichen Betrachtung, in deren Folge der überforderte DFB die Öffentlichkeit zwei Stunden lang vermuten ließ, er werkele gerade an der Pressemittelung zur Trennung von Flick.

Klopp oder Nagelsmann

Wie es ausschaut, darf der nun weiterwerkeln. Dank der guten Kontakte von Ligaboss Hans-Joachim Watzke mit einem Kurzeitengagement von Jürgen Klopp für Aufbruchstimmung zu sorgen, erscheint unmöglich. In anderen Sportarten ist es üblich, dass Klubtrainer auch Nationalmannschaften coachen. Im Hamsterrad Profifußball nicht. Julian Nagelsmann? Zu jung? Zu teuer?