Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98: 2. Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 32. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Hannover 96 den SV Darmstadt 98. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Hannover - Die letzten Spieltage stehen an in der 2. Bundesliga und der SV Darmstadt 98 kann am 32. Spieltag den Aufstieg schaffen, nachdem dieses Unterfangen am vergangenen Spieltag gegen den FC St. Pauli noch misslungen war. Bei einem Sieg in Hannover wären die „Lilien“ definitiv in der kommenden Saison in der Bundesliga, egal wie die Konkurrenz spielt.

Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98: Gelingt den Gästen der Aufstieg?

„Ich hoffe, dass so viele Fans wie möglich in Hannover erscheinen und uns zahlreich unterstützen“, wird Darmstadt-Stürmer Philipp Tietz auf der vereinseigenen Webseite zitiert. Der Verein organisiert Fan-Busse, damit so viele Anhänger wie möglich nach Hannover fahren können.

Kapitän Fabian Holland ist ganz entspannt vor der Partie bei Hannover 96: „Wir lassen uns nicht verrückt machen, sondern sind sehr klar im Kopf. Wie schon die ganze Saison über bleiben wir auch jetzt dabei: Wir wollen ein Spiel gewinnen. In der Kabine ist schon das ganz Jahr über gute Stimmung. Selbst wenn wir ein Spiel verlieren, behalten wir dennoch unseren Spaß bei, ohne aber den Fokus zu verlieren. Das macht uns aus.“

Das Spiel des 32. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem SV Darmstadt 98 findet am Sonntag, 14. Mai 2023, in Hannover statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 32. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem SV Darmstadt 98 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Hannover startet am Sonntag, 14. Mai 2023 , um 13 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um 13 . Um 13.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98 ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

(smr)