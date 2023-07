Hamburger SV: Lazarett in „sehr sexy“ Liga

Von: Jan Christian Müller

Soll Druck machen: Offensivmann Levin Öztunali. © IMAGO/Lobeca

Hamburger SV Die Verletztenliste ist vor dem Auftakt gegen Schalke 04 lang, der verpasste Aufstieg wirkt noch nach

Die Spieltagsansetzung ist eine Botschaft mit Wumms: Sehr her, ihr Menschen im Land, ach was, in der ganzen großen Fußballwelt, das hier haben wir in der hiesigen zweiten Liga zu bieten: Hamburger SV gegen Schalke 04, beide unter den Top 20 der global mitgliederstärksten Klubs, 57 000 Leute im ausverkauften Volksparkstadion, flirrende Atmosphäre, Rothosen gegen Königsblaue. Topfavorit auf den Aufstieg gegen Topfavorit auf den Aufstieg. HSV-Trainer Tim Walter findet es „eine Ehre“, das Auftaktspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) in einer „sehr sexy“ Liga bestreiten zu dürfen.

Es beginnt wieder genau dort, wo die Hamburger erst vor sieben Wochen auch das zweite Relegationsspiel gegen den VfB Stuttgart verloren haben, mit Nachwirkungen, die sie eine ganze Zeit mit sich herumgeschleppten. „Die Frustration von gestern ist die Motivation von heute“, sagt Walter mit blitzenden Augen.

Die kurze Pause und der mentale Tiefschlag nach dem am vorletzten Spieltag minutenlang sicher geglaubten Aufstieg in Sandhausen ist nach Ansicht des Trainers mitverantwortlich für das prall gefüllte Lazarett. Kapitän Sebastian Schonlau ebenso unpässlich wie Miro Muheim, auch der als Abwehrstabilisator in Abwesenheit des nach wie vor Doping-gesperrten Mario Vuskovic verpflichtete Dennis Hadzikadunic wohl nicht rechtzeitig fit, dazu die Verteidiger Jonas David und William Mikelbrencis angeschlagen – es fehlt praktisch die gesamte Defensive. Als wäre das nicht schon genug Unbill, fällt neben dem kleinen Wirbelwind Anssi Suhonen (linkes Wadenbein angebrochen) auch der Niederländer Ludovit Reis mit einer schmerzhaften Schulterverletzung aus. Coach Walter tut so, als föchte ihn das keineswegs an: „Dann springen andere in die Bresche.“ Hat neulich gegen Stuttgart allerdings nicht funktioniert.

Der bekannteste HSV-Neuzugang hört unterdessen auf den Namen Levin Öztunali und ist kein Geringerer als der Enkel der Vereinsikone Uwe Seeler. Der verstarb leider vor einem Jahr. Kein Zweifel: „Uns Uwe“ wäre im Angesichts seines Enkels noch ein Stückchen aufgeregter gewesen, als er ohnehin schon immer dann war, wenn sein Herzensverein Fußball spielte und ihm meist Sorgen bereitete. Öztunali ist jedoch ausgewiesener Offensivspieler, es sei denn, Walter käme auf die kühne Idee, den Rechtsaußen aus Mangel an guten Alternativen nach hinten zu beordern.

Was das Saisonziel im sechsten Jahr der Zweitligazugehörigkeit angeht, lässt der Trainer keine Zweifel: „Wir wissen, wo wir hinwollen.“ Nach oben natürlich, Geldgeber Klaus-Michael Kühne hat noch mal 30 Millionen Euro als Wandelanleihe draufgepackt, bisher jedoch hat Sportchef Jonas Boldt nicht mehr Geld für Neue ausgegeben als eingenommen. Im vergangenen Spieljahr reichte der größte Zweitligaetat nicht zum Aufstieg. Der HSV hat seine erste Elf – bis auf Sonny Kittel – komplett beieinander behalten. Und noch ein Pfund wuchert laut Walter: „Wir haben eine geile Stadt und ein Riesenstadion hinter uns.“ Das kann die Konkurrenz aus Gelsenkirchen und Berlin freilich ebenso behaupten.