Hamburger SV gegen Hannover 96: 2. Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der Hamburger SV empfängt am 27. Spieltag der 2. Bundesliga Hannover 96. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Hamburg - In der 2. Bundesliga geht es weiter mit dem 27. Spieltag und der Hamburger SV will den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Auf heimischen platz empfängt der HSV Hannover 96 und geht als Favorit in die Begegnung. Die Gastgeber sollten allerdings gewarnt sein, denn das Potenzial der Gäste ist immens, auch wenn sich die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl in der laufenden Saison oftmals unter Wert verkauft.

„Wir wollen bessere Ergebnisse erzielen. Dafür müssen wir uns in den guten Phasen einfach mehr belohnen. Genau das haben wir uns für Sonnabend auf die Fahne geschrieben“, sagte HSV-Trainer Tim Walter auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hannover 96. „Ich bin ein Mann offener Worte, das gilt auch auf dem Trainingsplatz. Dennoch vertraue ich meinen Jungs zu 100%. Wichtig ist, dass wir alles zusammen machen“, so der Coach weiter.

Hamburger SV gegen Hannover 96: Wer holt sich den Sieg?

Begeistert war Tim Walter über die zahlreichen Fans, die den HSV sogar beim Training unterstützen: „Beim HSV ist immer etwas los - und das ist doch schön. Die Menschen unterstützen uns immer, daher machen wir Fotos und Autogramme mit Freude. Das sind unsere Werte.“

Der Respekt vor Hannover 96 ist groß, dennoch will der HSV die drei Punkte in der Hansestadt behalten. „Sie sind ein gutes Team, vor allem in den Umschaltmomenten. Wir wollen den Gegner aber gut bespielen und es noch einen Tick besser machen als in der vergangenen Woche. Mit Konsequenz ist das möglich“, so Walter.

Das Spiel des 27. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 findet am Samstag, 8. April 2023, in Hamburg statt. Anpfiff ist um 13:00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Hamburger SV gegen Hannover 96: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 27. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Hamburger SV gegen Hannover 96: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hamburger SV gegen Hannover 96 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Der Countdown zum Spiel in München startet am Samstag, 8. April 2023, um 12.45 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten.

Um 13.00 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

