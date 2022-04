Hamburger SV gegen SC Freiburg: DFB-Pokal-Halbfinale heute live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Im Halbfinale des DFB-Pokals treffen der HSV und der SC Freiburg aufeinander. © Revierfoto /Imago

Der Hamburger SV trifft im DFB-Pokal auf den SC Freiburg. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Hamburg - Die Halbfinal-Spiele im DFB-Pokal stehen an und in der ersten Partie treffen der Hamburger SV und der SC Freiburg aufeinander. Die Norddeutschen sind der einzige Zweitligist, der noch im Wettbewerb vertreten ist und damit Außenseiter gegen Bundesligist Freiburg. Trotzdem könnte es ein enges Duell werden, denn der HSV zeigte im DFB-Pokal der aktuellen Saison starke Leistungen.

In der Liga läuft es nicht ganz so rund für den Hamburger SV. Vor der Saison war das klare Ziel der Aufstieg in die Bundesliga, doch auch dieses Mal droht der HSV die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse zu verpassen. Vor dem 31. Spieltag beträgt der Rückstand auf Platz drei bereits fünf Punkte. Aus eigener Kraft kann es der Hamburger SV also nicht mehr schaffen, er ist auf Patzer der Konkurrenz angewiesen. Dafür hat es der HSV im DFB-Pokal in der eigenen Hand und ist nur zwei Siege vom Titel entfernt.

Hamburger SV gegen SC Freiburg: Wer zieht ins Finale des DFB-Pokals ein?

Der SC Freiburg spielt eine hervorragende Saison und könnte sogar die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Spielzeit schaffen. Vier Spieltage vor Ende der Saison steht die Mannschaft von Trainer Christian Streich auf Platz fünf und hat nur einen Punkt Rückstand auf Bayer Leverkusen, die Rang vier belegen. Der SC Freiburg schaut aber nicht nur auf die Bundesliga, denn im DFB-Pokal könnte man ins Finale nach Berlin einziehen. Nötig ist dafür ein Sieg beim HSV. Ein spannendes Duell steht bevor, dessen Ende völlig offen zu sein scheint.

Das DFB-Pokal-Match zwischen dem Hamburger SV und dem SC Freiburg steigt am Dienstag, 19. April 2022, um 20.45 Uhr im Hamburger Volksparkstadion. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Hamburger SV gegen SC Freiburg: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem SC Freiburg wird live im Pay-TV und im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der frei empfangbaren Sender Sport1, ARD und ZDF.

Hamburger SV gegen SC Freiburg: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hamburger SV gegen SC Freiburg wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Hamburg startet am Mittwoch, 19. April 2022, um 20:30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 20:45 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen

Hamburger SV gegen SC Freiburg: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem Hamburger SV und dem SC Freiburg selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

dem selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Der DFB-Pokal kann auch über Sky Ticket geschaut werden.

geschaut werden. Apps: Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android)

Hamburger SV gegen SC Freiburg: DFB-Pokal live im Free-TV

Die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem SC Freiburg am Dienstag, 19.04.2022, wird außerdem live und in voller Länge im Free-TV von der ARD in Das Erste übertragen.

am Dienstag, 19.04.2022, wird außerdem live und in voller Länge von der ARD in übertragen. Die Übertragung beginnt ab 20.15 Uhr auf dem TV-Sender Das Erste .

auf dem . Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr.

Hamburger SV gegen SC Freiburg: DFB-Pokal im Live-Stream der ARD

Natürlich kann man sich das DFB-Pokal-Duell zwischen dem Hamburger SV und dem SC Freiburg auch live und in voller Länge im Live-Stream der ARD anschauen.

zwischen dem auch und in voller Länge im Live-Stream der ARD anschauen. Der Stream ist kostenfrei erhältlich und kann auch über die App von Das Erste geschaut werden.

ist kostenfrei erhältlich und kann auch über die geschaut werden. Apps: Das Erste im Google-Play-Store (Android), Das Erste im iTunes-Store (Apple).

