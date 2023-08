Hack nach Saudi-Arabien? „Sein gutes Recht“, sagt Trainer Svensson

Von: Jan Christian Müller

Weg aus Mainz nach neun Jahren: Alexander Hack (vorne). © Torsten Silz/dpa

Mainzer Trainer Bo Svensson äußert sich unmissverständlich zum Wechsel des Verteidigers Alexander Hack

Zum Bundesligaauftakt sollte man eher nicht auf einen Sieg von Mainz 05 wetten. Oder gerade doch, wenn man eine gute Quote einheimsen will. Groß erscheinen die Chancen am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn) bei Union Berlin nicht. Dort sehen die Mainzer traditionell aus wie Mainzelmännchen. Der letzte Sieg der Rheinhessen in Ostberlin datiert aus der Zweitligasaison am ersten Spieltag vor 21 Jahren.

Den Pokalaufgalopp vor einer Woche beim Zweitligisten SV Elversberg bekamen die Nullfünfer mit einem schmucklosen 1:0-Sieg über die Bühne. Trainer Bo Svensson bleibt standesgemäß kritisch: „Ordentlich oder durchschnittlich reicht nicht, wenn man gegen Union Berlin spielt. Deshalb müssen wird dort höheres Niveau liefern.“ Recht hat der Däne.

Da schmerzt es, dass Top-Verteidiger Andreas Hanche-Olsen die ganze Woche nicht trainieren konnte und somit ausfällt - neben den Langzeitverletzten, Kapitän Silvan Widmer und Angreifer Jonathan Burkardt. Zudem haben die Nullfünfer sich vom - seit seiner Verpflichtung vor anderthalb Jahren für mehr als zwei Millionen Euro enttäuschenden - Stürmer Delano Burgzorg getrennt. Zumindest für ein Jahr, solange dauert das Leihgeschäft mit Huddersfield Town. Auch Alexander Hack ist nicht mehr dabei. Der 29-jährige Verteidiger wechselte in die zweite saudi-arabische Liga. „Das ist sein gutes Recht. Er ist verantwortlich für sein Leben“, findet Svensson, „ich kenne natürlich auch die finanzielle Seite. Ich schätze ihn sehr als Mensch und kann seine Beweggründe verstehen. Er war mit seinen Spielzeiten bei uns nicht zufrieden.“

Er selbst ist dagegen laut Selbstauskunft grundsätzlich „sehr zufrieden“ mit dem Kader - jedenfalls, sobald ein neuer Linksverteidiger gefunden ist. Der deutet sich laut Informationen des gewöhnlich bestens informierten „Kicker“ an: Danach steht Phillipp Mwene „kurz vor einer Rückkehr zu Mainz 05“, Der Österreicher war 2018 vom 1. FC Kaiserslautern zu den Rheinhessen gewechselt, spielte 31 mal im Trikot von Mainz 05 und hinterließ einen ordentlichen Eindruck, ohne aber eine tiefe Spur zu hinterlassen. Seitdem steht der 29-Jährige in Diensten von PSV Eindhoven.

Berliner Stareinkäufe

Beim Gegner greift man zwei Regale höher. Svensson hat messerscharf erkannt, dass Union Berlin Spieler verpflichtet hat, „die vor ein oder zwei Jahren nicht dahingekommen wären“. Namen wie die in dieser Woche fest verpflichteten Robin Gosens und Kevin Volland wären da noch Ideen aus Phantasialand für die Eisernen gewesen.

Ohnehin ist Union auch ohne solche Starspieler seit 2021 ungeschlagen zu Hause, die Alte Försterei sei „vielleicht das schwierigste Stadion, das derzeit in Deutschland zu bespielen ist“, glaubt Svensson, „aber deshalb haben wir ja auch eine harte Vorbereitung hinter uns gebracht.“