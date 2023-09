Bundestrainer-Diskussion: Flick vor dem Aus? Zwei Nachfolger stehen schon bereit

Von: Korbinian Kothny

Hansi Flick steht vor den kommenden Länderspielen unter Druck. Bei einem erneuten Misserfolg wäre ein Trainer-Wechsel laut Medienberichten „wahrscheinlich“.

Wolfsburg – Noch sind es etwas mehr als neun Monate bis zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Von Vorfreude und Euphorie ist in der Bundesrepublik allerdings nichts zu spüren. Zu dürftig waren die Leistungen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den vergangenen Monaten.

Hansi Flick Geboren: 24. Februar 1965 (58 Jahre alt) in Heidelberg Größter Erfolg als Trainer: Triple-Gewinn mit dem FC Bayern (2020) Bundestrainer seit: 1. August 2021

Flick steht vor kommendem Lehrgang unter Druck

Im Mittelpunkt der Kritik steht dabei immer wieder Bundestrainer Hansi Flick. Der ehemalige Coach des FC Bayern schaffte es seit seinem Amtsantritt nicht, eine funktionierende Mannschaft zu formen. Negativer Höhepunkt: Das Vorrunden-Aus bei der WM in Katar 2022.

Auch nach dem Debakel im Wüstenstaat blieben die Ergebnisse für Flick & Co. aus. Beim letzten DFB-Lehrgang verlor Deutschland gegen Polen und Kolumbien und spielte lediglich Unentschieden gegen die Ukraine. Spätestens seitdem steht Flick in der Öffentlichkeit unter enormen Druck für die kommenden Länderspiele.

Glasner und Nagelsmann als Flick-Nachfolger?

Das haben auch die Spieler erkannt. „Es steht deutlich mehr auf dem Spiel als nur zwei Testspiele“, sagte zum Beispiel Leroy Sané im Interview mit dem kicker. Bei einem erneuten Desaster wie im Juni, sei sogar eine Absetzung Flicks so kurz vor der Heim-EM „wahrscheinlich“, meint zumindest die Sport-Bild.

Die Zeitschrift bringt sogar schon zwei mögliche Nachfolger für den 58-Jährigen ins Gespräch: Julian Nagelsmann und Oliver Glasner. Während der Name des Ex-Bayern-Coachs schon des Öfteren in den Raum für eine Flick-Nachfolge geworfen wurde, ist der Name Glasner durchaus neu.

Glasner und Nagelsmann derzeit ohne Verein

Beide Trainer haben aber eins gemeinsam: Sie wären wohl sofort verfügbar. Bei Nagelsmann würde sich wohl eine Lösung finden lassen, obwohl der 36-Jährige trotz seiner Entlassung beim FC Bayern noch unter Vertrag steht. Bestes Beispiel: Hansi Flick, der trotz laufenden Vertrages bei den Münchnern zum DFB wechselte. Und Glasner steht seit seiner Vertragsauflösung im Sommer mit Eintracht Frankfurt sowieso ohne Verein da.

Noch ist es aber nicht so weit. Und auch die Spieler selbst scheinen noch hinter Flick zu stehen. „Es ist ungerecht, wenn sich die Kritik nur auf ihn zuspitzt – wir stehen schließlich alle in der Verantwortung“, stärkte Sané den Bundestrainer öffentlich.

Sané will Euphorie vor Heim-EM entfachen

Mit überzeugenden Auftritten gegen Japan und Frankreich wäre ein Trainerwechsel wohl sowieso vom Tisch. Bei einem erneuten Misserfolg aber wohl aktueller denn je. Auch Sané weis das und merkt an: „Es darf uns nicht passieren, dass wir kurz vor der EM eine ähnliche Stimmung im Land haben wie aktuell.“ Sollte es zu diesem Fall kommen, wäre Flick wahrscheinlich schon Geschichte beim DFB. (kk)