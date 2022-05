Glasgow Rangers gegen RB Leipzig: Europa League live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

RB Leipzig trifft in der Europa League auf die Glasgow Rangers. © Bert Harzer/Eibner-Pressefoto/Imago Images

RB Leipzig trifft im Halbfinal-Rückspiel der Europa League auf die Glasgow Rangers: So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Glasgow/Leipzig – RB Leipzig hat in der aktuellen Saison die Chance auf zwei Finals. Neben dem bereits feststehenden Endspiel im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg, will die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco auch in der Europa League den Sprung ins Finale schaffen. Im Halbfinale müssen die Glasgow Rangers aus dem Weg geräumt werden, um selbst das Ticket für das Endspiel in Sevilla am 18. Mai zu lösen.

Das Hinspiel in der Red Bull-Arena konnte RB Leipzig mit 1:0 gewinnen, der Treffer durch Angelino fiel aber erst in der Schlussphase der Partie. Die Gäste aus Glasgow zeigten über die gesamten 90 Minuten kaum ein Bemühen, einen Treffer zu erzielen. Sie beschränkten sich mit einer äußerst defensiven Taktik darauf, ein Leipziger Tor zu verhindern und mit einem 0:0 ins Rückspiel zu gehen. Lange Zeit tat sich der Favorit auch schwer und als alles nach einem torlosen Remis aussah, packte Angelino doch noch den Hammer aus.

Europa League: Glasgow Rangers gegen RB Leipzig – Kampf ums Finale

„Wenn ich es mir wünschen dürfte, hätte ich die Rangers in einer Viererkette und etwas offensiver aufgestellt. Sie kommen hier her und stehen tief, aber das ist völlig in Ordnung, das ist uns schon häufiger passiert“, sagte RB Leipzig-Trainer Tedesco nach dem Hinspiel. Im Rückspiel erwartet der Coach der Sachsen eine ähnliche Taktik der Schotten: „Vielleicht nicht von Anfang an. Aber irgendwann müssen sie kommen“, so Tedesco.

Nach dem Sieg im Hinspiel reicht RB Leipzig ein Remis, um ins Finale einzuziehen. Die Mannschaft um Kapitän Peter Gulacsi sollte aber aufpassen, denn die Glasgow Rangers könnten im stimmungsvollen Ibrox Park, mit tausenden frenetischen Fans im Rücken, über sich hinauswachsen. RB Leipzig hat allerdings die Qualität, um im Rückspiel zu bestehen und das Final-Ticket zu lösen.

Die Europa-League-Partie zwischen den Glasgow Rangers und RB Leipzig steigt am Donnerstag, 5. Mai 2022, um 21.00 Uhr im Glasgower Ibrox-Park. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Glasgow Rangers gegen RB Leipzig: Europa League live im Free-TV?

Das Europa-League-Spiel zwischen den Glasgow Rangers und RB Leipzig wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

den wird leider im übertragen. Der Free-TV-Sender RTL hat sich für die kommenden drei Jahre zwar alle Free-TV- und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichert, zeigt aber einige Spiele exklusiv auf ihrem kostenpflichtigen Streaming-Portal RTL+.

Glasgow Rangers gegen RB Leipzig: Europa League im Live-Stream von RTL+

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Halbfinale der Europa League zwischen den Glasgow Rangers und RB Leipzig am Donnerstag, 05.05.2022, live und in voller Länge im Internet bei RTL+.

zeigt das am Donnerstag, 05.05.2022, live und in voller Länge im Internet bei Anstoß ist um 21 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

