„Herrlich, dich so zu sehen“ – DFB-Star Giulia Gwinn entzückt Fans mit Instagram-Post

Von: Florian Schimak

Giulia Gwinn zeigt sich erstmals seit langer Zeit wieder auf Instagram – zumindest beim Training! Die WM im Sommer bleibt das Ziel des Bayern-Stars.

München – Giulia Gwinn ist zurück! Zumindest fast.

Der Bayern-Star, der seit vergangenem Oktober wegen eines Kreuzbandrisses im Knie ausfällt, arbeitet aktuell hart am Comeback. Zu sehen ist das auf Instagram, wo die Rechtsverteidigerin kürzlich ein Trainingsvideo hochlud, das sie bei intensiven Läufen zeigte. Vor allem war aber auch eins zu sehen: Gwinn hat wieder den Ball am Fuß!

Name: Giulia Gwinn Geburtstag: 2. Juli 1999 (23 Jahre) in Ailingen bei Friedrichshafen Verein: FC Bayern München Position: Rechtsverteidigerin Länderspiele (Tore): 33 (3)

Giulia Gwinn plant baldiges Comeback beim FC Bayern: „Volle Kraft voraus“

„Full Speed ahead“ (dt.: „Volle Kraft voraus“), schrieb der Bayern-Star unter dem Post, der von vielen Mannschaftskolleginnen geliked wurde. Linda Dallmann, die aktuell ebenfalls verletzt ist, postete ein Emoji mit Heiligenschein darunter. DFB-Kollegin Alexandra Popp versah ihn mit zwei applaudierenden Händen.

Gwinns Freund Constantin Frommann schrieb ironisch und vermutlich in Anlehnung an Klaas Heufer-Umlaufs Auftritt einst im Doppelpass: „Gut Kick“ und versah den Kommentar mit einem Herz-Emoji.

Giulia Gwinn trainierte erstmals nach ihrem Kreuzbandriss wieder mit dem Ball am Fuß. © IMAGO / Sports Press Photo/Screenshot / Instragram / @giuliagwinn

„Herrlich, dich so zu sehen“ – Bayern-Star Giulia Gwinn macht Fans mit Instagram-Post glücklich

Natürlich zeigten sich auch unzählige Fans begeistert von Gwinns Comeback-Video. „So schaut Training aus, meine Herren“, schrieb ein Instagram-User. Eine anderer frohlockte: „Herrlich, dich so zu sehen. Weiterhin alles, alles Liebe und weiterhin gute Besserung“.

Wiederum ein anderer Follower freute sich, Gwinn „wieder in Action zu sehen“, schob aber direkt hinterher: „Aber mach schön langsam, dieses Land braucht dich bei der WM in Topform.“ Guter Punkt. Denn vom 20. Juli bis 20. August findet die Frauen-WM in Neuseeland statt. Ob Gwinn bis dahin wieder fit wird?

Giulia Gwinn bei der WM 2023? „Ich bin sehr, sehr optimistisch“

Der Bayern-Star gab sich diesbezüglich am Wochenende zuversichtlich. „Ich bin sehr, sehr optimistisch“, sagte die 23-Jährige am Rande des DFB-Pokal-Halbfinales zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg (0:5) im ZDF: „Am Ende liegt es natürlich nicht in meiner Kraft, aber ich möchte alles in meiner Macht Stehende dafür tun, dass ich mich bestmöglich bis zum Turnierstart vorbereite.“

Bereits Ende März erklärte Nationaltrainerin Martin Voss-Tecklenburg, dass sie Gwinn für die WM 2023 nicht abgeschrieben habe. „In der Reha mache ich sehr, sehr gute Fortschritte“, sagte Gwinn am Samstag weiter: „Ich bin jetzt auch wieder auf dem Platz – zwar noch individuell, aber wieder den Ball am Fuß zu haben, ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl.“

Darüber freut sich nicht nur Giulia Gwinn selbst – sondern auch ihre unzähligen Fans. (smk)