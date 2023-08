Gestatten? Harry Kane!

Von: Jan Christian Müller

Aus Anlass der Harry-Kane-Mania versammelt sich im Bremer Weserstadion eine beispiellos große Medienmeute und hört danach Bayern-Trainer Thomas Tuchel dabei zu, wie er sich vor Begeisterung kaum wieder einkriegt.

Marita Hanke hat schon so ziemlich alles erlebt. Legendäre Champions League-Schlachten mit Wundern von der Weser, Deutsche Meisterschaften, Pokalsiege mit Werder Bremen. Aber so eine Nacht, nein, die hatte es noch nie gegeben in der Amtszeit der Frau, die sich im Weserstadion stets mit Hingabe um die Medien kümmert. Die Kane-Mania war Schuld, und als Marita Hanke um 1.15 Uhr in der Nacht zum Samstag auf ihr Fahrrad stieg, um nach zuvor schier endlosen Arbeitstagen endlich nach Hause zu fahren, wusste sie, dass der Irrsinn keine Grenzen kennt. 380 Medienleute hatten sich angemeldet, um das 0:4 (0:1) des SV Werder Bremen zum Bundesligaauftakt gegen Bayern München zu verfolgen.

Wobei das so nicht ganz richtig beschrieben ist: Die allermeisten waren alleine deshalb da, um nachzuschauen, wie sich der Engländer Harry Edward Kane bei seinem ersten Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus anstellen würde. Ein knappes Dutzend Fieldreporter:innen aus aller Herren und Damen Länder hatte sich am Spielfeldrand platziert, die englische Hauptstadtpresse war in Bestbesetzung angetreten. Marita Hanke war hier und dort zugleich, und eigentlich hätte es sie an diesem Abend doppelt geben müssen.

Schließlich waren gegen Mitternacht alle Wünsche ganz gut erfüllt worden, der große Harry hatte hier und dort ein paar Interviews gegeben und brav wissen lassen, wie gut ihm alles gefallen habe bei diesem humorlosen Sieg, zu dem er eine Vorlage und einen eigenen Treffer beigetragen hatte.

Die großen Elogen auf den Neuen waren dann seinem Trainer vorbehalten, der natürlich Werbung dafür machen musste, dass sein Arbeitgeber bereit gewesen ist, für einen 30-Jährigen mit einem Jahr Vertragsrestlaufzeit die schwer erziehbare Ablösesumme von rund hundert Millionen Pfund (knapp 117 Millionen Euro) zuzüglich noch einmal einen fast ähnlich üppigen Betrag für Gehalt und Beraterhonorar an Vater Pat und Bruder Charlie zu investieren.

Thomas Tuchel - in den Monaten in München in seiner Launenhaftigkeit noch unvorhersehbarer geworden als dereinst - jedenfalls kriegte sich nach dem Spiel gar nicht wieder ein beim Ausschütten der Füllhörner an Lob für einen augenscheinlich Außerirdischen. „Harry ist absolut beeindruckend, sehr, sehr smart und unglaublich präzise. Er ist stark in den Halbräumen und in der Ballbehauptung und gibt uns Tiefe. Er zieht Aufmerksamkeit der Abwehrreihen auf sich und macht jeden Mitspieler besser.“ Und weil so viel Ehrerbietung noch nicht auszureichen schien, packte Tuchel noch ein, zwei oben drauf: „Wie viel Lust Harry hat auf Training, wie bodenständig und bescheiden er ist - absolut top.“

Danach hatte niemand mehr eine Frage.

Zum Münchner Anpfiff war Super-Harry vom findigen Trainer angewiesen worden, sich ganz links auf den Flügel zu stellen. War das wirklich Harry Kane, der Mittelstürmer oder nur ein Klon? Tatsächlich handelte es sich um eine dieser Tuchel-typischen einstudierten Varianten, für die er schon zu Zeiten bei Mainz 05 überregionale Berühmtheit erlangt hatte. Der Anstoß wurde zurückgepasst, Torwart Sven Ulreich bolzte ein langes Ding auf Linksaußen, wo Kane sogleich in ein Kopfballduell gezwungen wurde. Das ging unentschieden aus. Und es hatte das erste Mal ordentlich gerumst im Luftkampf. Gestatten? Harry Kane!

Danach aber nahmen es die Gastgeber mitunter nicht mehr ganz so ernst mit der Abwehrarbeit. Selten sieht man in der Bundesliga, dass ein einzelner Spieler wie diesmal Leroy Sané nach nur vier Minuten 60, 70 Meter alleine auf ein Tor zulaufen kann, nachdem die Bremer Restverteidigung in Kollektivschlaf gesunken war. „Viel zu einfaches Tor, von vorne bis hinten schlecht verteidigt“, monierte Abwehrchef Marco Friedl. Weil die Bewachung des ansonsten lange Zeit recht unsichtbaren Kane später ein einziges Mal ähnlich fahrlässig vernachlässigt wurde wie anfangs die von Sané und weil den Bayern auch in der Nachspielzeit noch zwei Treffer genehmigt wurden, lümmelt Werder Bremen nach dem Pokalaus bei Viktoria Köln nun am Tabellenende herum und sorgt sich um den internen Zusammenhalt. „Darauf“, sagte Friedl fast flehentlich, „kommt es jetzt an.“

Zuletzt hatte es daran ein paar Zweifel gegeben, nachdem sich Niclas Füllkrug kritisch über die Abwehr geäußert hatte. Der Mittelstürmer, wie der ausgewechselte Kane am Ende von Krämpfen gepeinigt, machte eine ganz gute Partie, vielleicht unter diesen Umständen sogar eine bessere als Kane, der geraume Zeit wie ein Uli-Hoeneß-Passepartout auf dessen älteren Tage aussah. Aber am Ende redeten alle über King Kane und kaum jemand über Füllkrug, der in einer weit weniger talentierten Mannschaft unterwegs ist und dabei nicht glücklich wirkt.