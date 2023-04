Neuer Sechser für den FC Bayern? Tuchel gefällt wohl mehrfacher Champions-League-Sieger

Von: Marcel Schwenk

Der FC Bayern könnte sich für die kommende Saison im defensiven Mittelfeld verstärken. Ein Spieler hat es Thomas Tuchel angeblich besonders angetan.

München – Die aktuelle Krise beim FC Bayern München schlägt große Wellen. Die Führungsriege um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sieht sich massiver Kritik ausgesetzt, auch die Kaderplanung wird zunehmend diskutiert. Zur neuen Saison dürfte daher das ein oder andere neue Gesicht an der Säbener Straße aufkreuzen.

Wird Casemiro (li.) der neue Sechser beim FC Bayern München? © Imago Images / Sportimage; Imago Images / Sven Simon

FC Bayern: Transferoffensive im Sommer denkbar

„Gehen Sie davon aus, dass wir die Mannschaft so verstärken, dass wir wieder um die Champions League und die Titel mitspielen können“, machte Präsident Herbert Hainer nach dem Aus im CL-Viertelfinale klar. Die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers dürfte an dieser Stelle Priorität genießen, das Fehlen eines klaren Neuners wurde vor allem in der Rückrunde immer sichtbarer.

Aber auch auf anderen Positionen könnte ein Umbruch vollzogen werden. Eine Planstelle, die laut kicker neu besetzt werden könnte, ist das defensive Mittelfeld. Demnach wolle Trainer Thomas Tuchel einen „defensiven Sechser“ verpflichten, der „richtig Lust auf die Aufgabe als Abräumer hat“. Aktuell findet sich im Aufgebot des FC Bayern kein Akteur, auf den diese Beschreibung zutrifft. Oftmals fungierte Joshua Kimmich in dieser Rolle, soll intern aber als Achter gesehen werden.

Thomas Tuchel gefällt wohl ManUnited-Abräumer Casemiro

Und das Fachmagazin bringt auch direkt einen bekannten Namen ins Spiel: Casemiro. Der 31-Jährige gefalle dem FCB-Coach, dieser sei „beeindruckt von den Fähigkeiten des Routiniers“. Falls ein Transfer nicht machbar wäre, soll „im besten Fall ein Typ wie der 31-Jährige kommen“. Eine Verpflichtung des Brasilianers, der erst zur laufenden Saison von Real Madrid zu Manchester United gewechselt war, würde allerdings alles andere als günstig werden.

Im vergangenen Sommer überwies ManUnited noch kolportierte 70 Millionen Euro an Real Madrid, der Sechser galt als Wunschspieler von Trainer Erik ten Hag. Die hohe Ablösesumme zahlt der fünfmalige Champions-League-Sieger, der noch bis mindestens 2026 an die „Red Devils“ gebunden ist, seitdem mit Leistung zurück. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist der Nationalspieler unumstritten und stand in 42 Pflichtspielen für die ten-Hag-Elf auf dem Rasen.

Casemiro Geburtsdatum und -ort: 23. Februar 1992 in Sao Jose dos Campos (Brasilien) Aktueller Verein: Manchester United Vertrag bei Manchester United bis: Juni 2026 (mit Option auf ein weiteres Jahr) Größte Erfolge: 5x Champions-League-Sieger, 3x Spanischer Meister, 1x Copa-America-Sieger

Casemiro verkörpert den klassischen Sechser – Lob von Kroos und Marcelo

Aber würde Casemiro überhaupt zum FC Bayern passen? Einerseits wäre der Transfer aufgrund des fortgeschrittenen Alters eher untypisch für die Münchner, andererseits verkörpert er Attribute, die der deutsche Rekordmeister gebrauchen könnte. Der langjährige Madrilene ist passsicher, zweikampfstark und ein Führungsspieler, zudem verleiht er dem Spiel seines Teams Struktur und Balance.

„Als Achter neben Luka Modric ist es mit Casemiro toll. Er hilft unheimlich, ist immer da, auch wenn man selbst mal nicht da ist“, lobte Toni Kroos im Jahr 2018 seinen ehemaligen Mitspieler. Linksverteidiger Marcelo, ebenfalls einige Spielzeiten Kollege von Casemiro bei Real, bezeichnete es einst als „Privileg, mit ihm zu arbeiten“.

Fulhams Palhinha eine Option für den FC Bayern?

Ob ein Wechsel wirklich zustande kommt, darf bezweifelt werden. Im August 2022 wollte Casemiro wohl unbedingt nach England, da ihn die Aufgabe sehr reizen würde. Ein Abschied nach nur einer Spielzeit käme da schon überraschend.

Eine Alternative nennt nun der portugiesische Journalist Pedro Almeida, der den FC Bayern in den sozialen Medien mit Joao Palhinha in Verbindung bringt. Der 27-jährige Portugiese ist beim Premier-League-Klub FC Fulham aktiv und bringt ähnliche Fähigkeiten wie Casemiro mit. Der Spieler selbst soll einem Wechsel nach München zugeneigt sein, allerdings fordern die Londoner wohl mindestens 50 Millionen Euro Ablöse – und anders als Casemiro hat Joao Palhinha sich noch nicht auf höchstem Niveau bewiesen.

Unterdessen ist wohl auch ein weiterer Premier-League-Spieler und ehemaliger Weggefährte von Tuchel ein Thema in München.

