Messerattacke auf Cousin: Einstiger Holland-Star zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt

Von: Stefan Schmid

Teilen

Aufgrund einer Messerattacke gegen seinen eigenen Cousin wurde der niederländische Fußball-Profi Quincy Promes zu einer 18-monatigen Haft verurteilt.

Amsterdam - Der in Russland lebende ehemalige Spieler der niederländischen Nationalmannschaft, Quincy Promes, wurde in Amsterdam zu einer eineinhalbjährigen Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Offensivspieler im Sommer 2020 seinen Cousin mit einem Messer angegriffen hat. Jedoch scheint es möglich, dass Promes, dem auch Kokain-Schmuggel vorgeworfen wird, die angeordnete Haftstrafe umgehen kann.

Quincy Promes Geboren: 4. Januar 1992 (31 Jahre) in Amsterdam Verein: Spartak Moskau (seit Februar 2021) Leistungsdaten für die Niederlande: 50 Einsätze, 7 Tore, 7 Vorlagen

Promes aufgrund seiner Prominenz härter verurteilt

Quincy Promes hatte im Juli 2020 auf einer Familienfeier seinen Cousin mit einem Messer ins Knie gestochen, dies sah nun ein Gericht in Amsterdam als erwiesen an. Vorangegangen soll ein Streit um die Kette von Promes‘ Tante gegangen sein – Promes hatte seinen Cousin unter Verdacht und malträtierte diesen schließlich mit einem Messer.

In der Urteilsverkündung des Gerichts hieß es, dass der Ex-Nationalspieler der Niederlande auch aufgrund seines Promi-Status entsprechend hart verurteilt wurde. „Das Gericht hat mit berücksichtigt, dass der Verdächtige ein Profi-Fußballer und bekannter Niederländer ist und somit Vorbildfunktion hat.“ Mindeststrafe für die schwere Körperverletzung wäre lediglich ein Jahr Haft gewesen.

Quincy Promes (links) lief noch im Sommer 2021 für die niederländische Nationalmannschaft auf. © via www.imago-images.de

Abgehörte Telefongespräche führen zur Verurteilung

Grundlage für die Verurteilung von Promes, der über seinen Anwalt bereits ausrichten ließ, in Berufung zu gehen, waren abgehörte Telefongespräche. In diesen soll er über seinen Cousin gesagt haben, „er hat bekommen, was er verdient hat“ und dass er jeden töten werde, der seine Tante bestiehlt.

Ob der Offensivspieler seine Haft schlussendlich antreten wird, scheint jedoch noch nicht sicher. Bereits im Dezember 2022 wurde bekannt, dass Promes die russische Staatsbürgerschaft anstrebt, um einer möglichen Haft zu entgehen. Bislang ist dieser Schritt noch nicht erfolgt, doch der nun verkündete Schuldspruch könnte Promes darin bestärken. Die Verhandlung selbst fand übrigens ohne den 31-Jährigen statt, da sich dieser weiterhin in Moskau aufhält.

Quincy Promes im Trikot von Spartak Moskau. © IMAGO/Edgar Breshchanov

Weitere Anklage gegen Promes wegen Kokain-Schmuggels

Der Grund, warum die niederländischen Behörden überhaupt die Telefonate von Promes überwacht hatten, liegt in einer weiteren ihm zur Last gelegten Straftat. Im Januar 2020 soll er, wie die Staatsanwaltschaft gegenüber AFP mitteilte, gemeinsam mit einem Partner „mehrere hundert Kilogramm“ Kokain über den Hafen von Antwerpen nach Europa importiert haben.

Nun laufen auch in diesem Fall seit dem 5. Juni die Vorverhandlungen, an deren Ende eine weitere langjährige Haftstrafe für den Fußball-Profi stehen könnte. Gut möglich also, dass Promes, will er einer Haftstrafe entgehen, für lange Zeit nicht mehr in seine niederländische Heimat zu seiner Tante reisen wird. (sch/dpa)