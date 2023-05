Geraubte Dramatik

Kommentar

Den 33. Spieltag der Bundesliga auf sechs verschiedene Anstoßzeiten zu verteilen, macht eigentlich keinen Sinn. Denn darunter leidet die Fairness - und die Spannung.

Der 33. Spieltag war immer das größte Geschenk der Fußball-Bundesliga an die Fans. Es fielen in dieser vorletzten Runde zwar noch nicht alle Entscheidungen, dennoch waren, um die Hygiene des Wettbewerbs zu gewährleisten, alle Spiele zur gleichen Zeit angesetzt – zur heiligen Zeit: Samstag, 15.30 Uhr, Hochamt der Bundesliga. Wie früher, bevor der Kommerz den Terminplan zerfledderte. 33. und 34. Spieltag – das Ende einer Saison lieferte die Nostalgie, die versöhnte und unantastbar wirkte. Sogar Thomas Tuchel, der nach Deutschland zurückgekehrte Trainer, ging bis vor Kurzem davon aus, dass er und die Bayern am Samstagnachmittag in ein dramatisches Fernduell mit Borussia Dortmund verstrickt sein würden – denn voriges Jahr, als er in England arbeitete, hatte er es nicht mitgekriegt: Die DFL hob den Bestandsschutz für den 33. Spieltag auf. Der 33. ist nun nicht mehr wie der 34,, sondern wie der 1. bis 32.

Es gibt tatsächlich Argumente, die Spiele auf mehrere Anstoßzeiten zu verteilen: Man hat zwei Pay-TV-Anbieter, die ihre Rechte an verschiedenen Tagen wahrnehmen – beiden Medienpartnern muss Genüge getan werden. Leverkusen ist wie 2022 Frankfurt in der Europa League weit gekommen, und wer am Donnerstag die Bundesliga vertreten hat, sollte nicht mit einem wichtigen Punktspiel keine 48 Stunden später bestraft werden. Doch diese Umstände nimmt die DFL nur zu bereitwillig an – mit der Folge, dass sie ihrem Produkt die Attraktivität raubt. Was könnte das für eine Dramatik sein, wenn die Bayern und Dortmund parallel um die (Vor-)Entscheidung im Titelkampf ringen. Darauf verzichtet die Liga jedoch: Bayern spielt am Samstag um 18.30 Uhr, Dortmund am Sonntag um 17.30 Uhr.

Eine Konstellation, die den Wettbewerb beeinträchtigt: Leipzig, zu Gast bei den Bayern, hat beim Anpfiff Kenntnis über die Ergebnisse der Mitbewerber um die internationalen Startplätze, und der FC Augsburg geht, wenn er Dortmund empfängt, womöglich mit dem frischen Wissen um den Klassenerhalt aufs Spielfeld – das kann das ein oder andere Prozent an Entschlossenheit wegnehmen. Wenn alle zur gleichen Zeit loslegen müssten, wäre das nicht der Fall.

Sechs Anstoßzeiten

Das Schlimme am 33. Spieltag der Saison 2022/23 ist, dass die DFL die Gestaltungsmöglichkeiten noch einmal voll ausreizt: sechs Anstoßzeiten. Für den Samstagnachmittag bleiben vier Partien. In die sind zwar fünf abstiegsgefährdete Clubs involviert, was irgendwie auch interessant ist und Spannung birgt – doch wenn fast nur die Schwachen spielen, ist es eine Entweihung eines Samstags, der der schönste des Jahres sein könnte.