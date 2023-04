Der 1. FC Heidenheim muckt auf - nicht allen gefällt’s

Von: Daniel Schmitt

Höchstgelegenes Stadion des deutschen Profifußballs: die Heidenheimer Arena inmitten eines Walds, 555 Meter über Meeresspiegel. © Imago

Der kleine 1. FC Heidenheim strebt mit Beharrlichkeit der großen Fußball-Bundesliga entgegen, wenngleich er dort von vielen nicht gern gesehen wäre.

Wer in Heidenheim nicht zufällig einen der wenigen Parkscheine ergattert, oder sich hineinquetschen will in die Sonderbusse, der marschiert einfach drauf los. Stets hinauf, 20 Minuten, 30, je nach körperlicher Konstitution (oder der Menge des Bierkonsums). Am Rande der Fußgängerzone gelegen schießen auch gleich die Treppen des Grauens empor. Der Endgegner eines jeden Fans gleich zu Beginn, uneben, steil, schmal, beschwerlich, fast 80 Stufen hoch an den Fuße des Schlossbergs. Und danach, wer denkt es sei geschafft, ein weiteres Viertelstündchen bergauf und vorbei an der Festung Hellenstein, zur Arena des hiesigen Fußballvereins, dem 555 Meter über dem Meeresspiegel und damit höchstgelegenen Stadion des deutschen Profibereichs, jenem des 1. Fußballclubs Heidenheim 1846.

Spieler genießen die Ruhe

Es ist dies nur eine von mehreren Besonderheiten, die die vermeintlich tröge 15 000 Menschen fassenden Zweitligaspielstätte mit sich bringt. Eine andere: Eingebaut in die Gegengerade ist ein Kiosk, Blickrichtung Rasen, der so bereits stand, als das Stadion noch kein Stadion war, als links und rechts Kühe weideten, oder Schafe, oder Esel. Die Tribünen kamen, der Kiosk blieb, obwohl dadurch Sitzplätze wegfallen. „Damit man nie vergisst, wo man herkommt. Das schadet nicht“, sagte Frank Schmidt einmal dem SWR.

Frank Schmidt, noch so eine Heidenheimer Besonderheit, Markenzeichen schiefe Kopfhaltung (wegen einer Verknöcherung der Halswirbelsäule und im Grunde eine des gesamten Profifußballs. Wenige Wochen nachdem der FCH durch die Abspaltung vom Mutterverein Heidenheimer SB im Sommer 2007 entstand, war auch Schmidt dabei. Der einstige Defensivmann hatte gerade seine aktive Karriere beendet, wollte mit einem Freund eigentlich Versicherungen verkaufen, als er gebeten wurde, beim in Schieflage geratene Amateurverein, fünfte Liga, für „ein, zwei Spiele“ als Coach auszuhelfen. Sein erstes Spiel gewann er 2:1, das zweite 9:1. Er blieb. 16 Jahre. Ende offen.

16 Jahre im Fußball - das sind 21 HSV-Trainer (Doppelanstellungen nicht mit eingerechnet), zwölf Darmstadt-Trainer, selbst vier Freiburg-Trainer, wo es ja noch so ein coachendes Urgestein gibt. Das sind 577 Pflichtspiele, 262 Siege, 934 Punkte. Oder einfach: eine im erbarmungslosen Profibusiness unfassbar lange Zeit. Schmidt ist in Heidenheim geboren, aufgewachsen, ehe es ihn wegzog als Aktiven nach Ulm, Nürnberg, Fürth, nach Wien, Aachen, Mannheim, und es zum Ausklang zurück nach Heidenheim ging. Immerhin 76 Zweitligapartien als Spieler stehen in der Statistik des 49-Jährigen.

Bleiben aber wird seine Leistung als Trainer. Als Trainer einer Mannschaft, die fernab der Stadt an der Brenz, nur müde belächelt wird. Heidenheim in der Bundesliga? Och nee, besser nicht, heißt es allenthalben. Klar, gute Arbeit werde da schon geleistet, aber nee, die braucht doch keiner. Zu klein, zu provinziell, zu unattraktiv - vor allem für die geldeintreibenden Ligavermarkter.

Bloß: Der 1. FC Heidenheim ist gerade Tabellenzweiter der zweiten Liga. Nach sechs Spielen ohne Niederlage und vor dem Samstagsspiel (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern sind die Kicker von der Ostalb dicht herangerückt an Spitzenreiter Darmstadt, zwei Punkte zurück, und wiederum mit einem Zähler Vorsprung auf den Hamburger SV sowie deren acht auf die viertplatzierte Fortuna aus Düsseldorf ausgestattet. Sollte nichts Außergewöhnliches passieren, wird Heidenheim die Saison unter den ersten Drei abschließen und somit mindestens die Aufstiegschance in der Relegation haben. Beachtlich.

Kommunikator Schmidt

Das Graue-Maus-Image des Klubs, das dieser gerne annimmt, macht ihn stark. Finanziell durchaus mit breiter Brust dank der Großsponsoren Voith und Hartmann, die beiden Hauptarbeitgeber der Industriestadt, bei denen auch schon mal Angehörige von Spielern unterkommen, ist der FCH in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. In Tippelschritten zwar, aber gewachsen. 2020 stand Heidenheim kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga, scheiterte jedoch in der Relegation an Werder Bremen. Meist reicht es sonst fürs solide Mittelfeld.

Die Mannschaft ist eine echte Mannschaft, keine Ansammlung von Topkräften. Tim Kleindienst, der beste Torjäger der Liga (19 Treffer) und Heidenheimer Rekordeinkauf (3,5 Millionen Euro), auch dessen Offensivpartner Jan-Niklas Beste sind überdurchschnittliche Zweitligamänner, das schon, alles in allem aber rührt die Stärke aus der Gemeinschaft.

Für die Menschen der Stadt ist es nichts Ungewöhnliches, treffen sie auf ihre kickenden Aushängeschilder. In Bars, in der Fußgängerzone, gerne auch beim Dönerladen. Die Spieler geben dann Selfies, Unterschriften, oder werden einfach in Ruhe gelassen. Sie schätzen diese trubelfreie Umgebung, zwar gewiss nicht alle, die in ihrer Karriere den Weg nach Heidenheim finden, aber zumindest diejenigen, die lange bleiben.

Marc Schnatterer etwa, die Vereinslegende, die viele Jahre in einer Spieler-WG wohnte und nur zum Ausklang der Karriere nach Mannheim übersiedelte. Oder Kevin Müller, der aktuelle Torwart, der seit acht Jahren dabei ist. Abwehrchef Patrick Mainka, sechs Jahre. Außenverteidiger Marnon Busch, fünf Jahre. Heidenheim ist Profifußball, der sich abseits der Trainingseinheiten und Spiele eher nicht danach anfühlt.

Frank Schmidt kann schon die Zügel anziehen. Er sagt: „Heidenheim hat mich gelehrt, fleißig zu sein. Wenn du es gut haben willst, musst du hart dafür arbeiten.“ Es ist dieses eines seiner Leitmotive, das er tagtäglich lebt. Ganz automatisch. Schmidt ist so, wie er ist. Er verstellt sich nicht, dreht im Erfolg nicht durch und umgekehrt. Er mag das Rampenlicht nicht, kann in diesem aber souverän agieren. Er favorisiert eine klare Ansprache, ist nicht des Spielers bester Freund, kann es aber sein. „Die Spieler wollen eine ehrliche Kommunikation und nicht über Scherben laufen.“

Freilich: In manch Vorbereitung sollen sie den Heidenheimer Schlossberg ziemlich oft erklommen haben. Zu Fuß, versteht sich. Auch für fitte Fußballprofis so etwas wie ein Endgegner.

Steht wie kein Zweiter für den Heidenheim Fußballclub: Trainer Frank Schmidt, seit 16 Jahren auf seinem Posten. © dpa