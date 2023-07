Fußballklubs als Spekulationsobjekt

Von: Jan Christian Müller

Fußballinvestments können sich lohnen, aber auch schiefgehen: Die Beispiele Union Berlin und Unterhaching.

Die Geschichten, die Fußballinvestments hierzulande bisher zu erzählen haben, lesen sich selten so schön wie die vom Fonds Quattrex bei Union Berlin. Das vom ehemaligen, heftig umstrittenen Präsidenten des VfB Stuttgart, Wolfgang Dietrich, mitgegründete Unternehmen pumpte in drei Tranchen 6,3 Millionen Euro in den damaligen Zweitligisten, der mit dem frischen Kapital inzwischen bis in die Champions League gesurft ist und so auch Quattrex eine mutmaßlich sehr ordentliche, öffentlich nicht näher bezifferte Rendite beschert. Der Fonds schaffte es beim 1. FC Kaiserslautern allerdings nicht, sein Engagement mit Gewinn abzuschließen. Die Pfälzer mussten zwischenzeitlich Insolvenz anmelden, Quattrex kam - im Gegensatz zu vielen kleineren Gläubigern - noch mit einem blauen Auge davon.

Kölmel und Octagon

Michael Kölmel, dem Pionier unter den Fußball-Geldgebern, der 2001 mit seiner Kinowelt AG mit einer halben Milliarde Euro Schulden pleiteging, bescherten Investitionen in insgesamt zwölf deutsche Klubs wenig Freude und Freunde. Ähnlich wie Finanzjongleur Lars Windhorst, dessen Gros der investierten 375 Millionen Euro jüngst in Absteiger Hertha BSC versickerten, oder Octagon Anfang des Jahrtausends bei Eintracht Frankfurt. Der angloamerikanische Sportvermarkter erlebte bei den Hessen einen 67 Millionen Mark (etwa 33,5 Millionen Euro) teuren Totalverlust. Geld, das vor allem US-Rentenfonds abschreiben mussten, die ihr Geld Octagon anvertraut hatten.

Auch die Anleger:innen von Borussia Dortmund wurden ihrer Aktien zum Emissionspreis nicht froh. Sie zahlten vor knapp 23 Jahren elf Euro, heute ist das Papier für kaum mehr als vier Euro pro Anteilsschein käuflich an der Börse zu erwerben. Bereits ein Jahr nach der Erstnotierung vom 31. Oktober 2000 hatte sich der Wert der damals einzigen deutschen Fußballaktie halbiert, im Jahr 2003 geviertelt. Tiefpunkt: 80 Cent im Jahr 2009.

Absturz in Bayern

Oder die SpVgg Unterhaching: Seit dem Börsendebüt 2019 - dem ersten eines deutschen Fußballklubs nach dem BVB - mit einem Ausgabekurs von 8,10 Euro und einer anfänglichen Rallye, die das Papier auf 50 Prozent über den Emissionspreis hinaus trieb, ist die Aktie des Drittligaaufsteigers inzwischen auf rund 3,50 Euro abgestürzt. 7,7 Millionen Euro holten sich die Bayern aus dem Börsengang - und mussten dennoch im Winter 2023 wegen eines Liquiditätsengpasses Verzögerungen bei Gehaltszahlungen einräumen.

Und doch können Investments in hochspekulative Fußballklubs auch fette Rendite abwerfen, etwa dann, wenn man in den BVB 2009 für weniger als einen Euro pro Aktie investiert und seine Papiere 2018 für mehr als zehn Euro pro Stück verkauft hätte.

Interessant ist auch ein Blick in die Premier League: Dort hat der russische Investor Roman Abramowitsch des FC Chelsea rund 1,8 Milliarden Euro in den einstigen Stadtteilverein gesteckt und diesen so zu einem Klub von Welt entwickelt, für den im vergangenen Jahr beim Verkauf an US-Investor Todd Boehly fast fünf Milliarden Euro erlöst wurden.

Die US-amerikanische Glazer-Familie, die 2005 für umgerechnet rund 900 Millionen Euro die Macht bei Manchester United übernommen hat, ist guter Dinge, bei Verkauf mindestens das Fünffache einzunehmen.