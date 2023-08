Fußball-WM der Frauen: In Span ien mehr Männer als Frauen vor den Fernsehern

Von: Martin Dahms

Pötzlich Stars: die spanischen Frauenfußballerinnen. © AFP

Das spanische Nationalteam im Endspiel? Damit hätte niemand gerechnet. Und plötzlich gehen die Zuschauerzahlen hoch

Das Spiel gegen Holland – Viertelfinale am Freitag vergangener Woche – wollte kaum jemand sehen. 314 000 Zuschauer:innen im Durchschnitt, in der Verlängerung dann 356 000. Aber mit dem Siegtor der 19-jährigen Salma Paralluelo in der 111. Minute war Spanien plötzlich im Halbfinale. Als Spanien am Dienstag im Halbfinale auch noch die Schwedinnen hinauswarf, waren die Wohnzimmerränge schon gut gefüllt. Gut 1,9 Millionen Zuschauer:innen im Durchschnitt, so viele hatte sich noch zu keinem anderen Frauenfußballspiel in Spanien versammelt. Als im vorigen Jahr die Männer in Qatar spielten, schauten durchschnittlich pro Spiel mehr als 10 Millionen zu. Aber die Entwicklung bei den Frauen ist beeindruckend. Am Sonntag werden’s sicher noch mehr sein. In Sydney werden Königin Letizia und Kronprinzessin Leonor (die gerade ihren Militärdienst begonnen hat) mitfiebern, alle anderen in Spanien vor dem Fernseher.

Und wer guckt zu? Barlovento Comunicación hat die Daten des Dienstagsspiels gegen Schweden analysiert: Die meisten Zuschauer (42,1 Prozent) waren 45-64 Jahre alt, danach kamen die noch Älteren (32,1 Prozent). Jüngere Leute hatten am Dienstag (der in Spanien ein Feiertag war) offenbar Besseres zu tun. Andererseits: Unter allen 13- bis 24-Jährigen, die am Dienstagmittag den Fernseher einschalteten, entschieden sich gut zwei Drittel für den Fußball. Die bemerkenswerteste Zahl ist aber vielleicht diese: Frauenfußball ist offenbar vornehmlich Männersache. 61,3 Prozent aller Zuschauer waren Männer, 38,7 Prozent Frauen. Das sind ziemlich ähnliche Zahlen wie beim Männerfußball.