WM 2022: Hier sehen Sie England gegen den Iran jetzt live im TV und im Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

England trifft am Montagmittag auf den Iran bei der WM 2022 in Katar. © Paul Chesterton / Imago Images

England startet gegen den Iran in die Gruppenphase der WM 2022 in Katar. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und Live-Stream.

Baaya – Die WM 2022 ist am Sonntag (20. November) mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador gestartet. Die Three Lions aus England starten am Montag (21. November) nun gegen den Iran in das Turnier. In der Gruppe B möchten sich die Engländer natürlich für die K.o.-Phase qualifizieren, ein Sieg gegen den Iran ist dabei Pflicht. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Schon vor dem Turnier waren die Erwartungen an die Three Lions hoch, nach dem Vizeeuropameistertitel hat die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate Blut geleckt und möchte auch bei der WM 2022 für Furore sorgen. Der erste Schritt soll mit einem Sieg gegen den Iran gemacht werden. Anschließend stehen für England in der Gruppe B noch die Duelle gegen die USA und Wales an.

WM 2022: England geht gegen Iran als Favorit in die Partie

Der Iran qualifizierte sich als eines der ersten Teams aus Asien für die WM 2022 in Katar, es ist bereits die dritte Qualifikation für die Endrunde in Folge. Für die Mannschaft des kroatischen Trainers Dragan Skocic ist es insgesamt die sechste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Natürlich wollen sie es den Engländern nicht zu einfach machen, die Three Lions gehen allerdings als großer Favorit in die Partie.

Anpfiff des Spiels zwischen England und dem Iran bei der WM 2022 ist am Montag, 21. November 2022, um 14 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: England gegen Iran live im Free-TV des ZDF

Das erste Gruppenspiel der Gruppe B zwischen England und Iran am Montag, 21.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

WM 2022: England gegen Iran heute live im Free-TV des ZDF

Die Partie zwischen England und Iran am Montag (21.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

WM 2022: England gegen Iran heute live bei Magenta TV

Die Partie zwischen England und Iran am Montag, 21.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

