WM 2022: Australien gegen Dänemark jetzt live im TV und Live-Stream

Für Kapitän Christian Eriksen und seine dänische Mannschaft geht es bei der WM 2022 gegen Australien um alles. © Javier Garcia/imago

Für Dänemark geht es im letzten Gruppenspiel der WM 2022 gegen Australien um alles. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und Live-Stream.

Al-Wakrah - Für Dänemark geht es schon früh bei der WM 2022 um alles. Im letzten Spiel der Gruppenphase muss die Mannschaft um Kapitän Christian Eriksen performen, sonst droht das Vorrunden-Aus. Wie schon bei den Turnieren zuvor gelten die Dänen auch bei dieser Weltmeisterschaft als einer der Geheimfavoriten, doch aktuell sieht es in der Gruppe D nicht gut aus.

Nach zwei Spielen hat Weltmeister Frankreich bereits das Achtelfinale erreicht, Australien steht mit drei Punkten auf Platz zwei. Dänemark auf dem dritten Platz hat einen Punkt, ebenso wie Tunesien auf dem vierten Tabellenplatz. Gegen Australien müssen die Dänen gewinnen, wenn sie die K.o.-Phase der WM 2022 erreichen wollen.

WM 2022: Australien wird es Dänemark nicht leicht machen

Aber auch die australische Mannschaft, die sensationell im Elfmeterschießen gegen Peru in die Endrunde der WM 2022 eingezogen war, sieht nun eine echte Chance auf das Achtelfinale. Grund dafür ist der 1:0-Sieg gegen Tunesien am zweiten Spieltag der Gruppenphase und die daraus resultierenden drei Punkte. Die Socceroos werden es Dänemark also sicher nicht leicht machen.

Anpfiff der Partie zwischen Australien und Dänemark bei der WM 2022 ist am Mittwoch, 30. November 2022, um 16 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Australien gegen Dänemark nicht live im Free-TV

Das Gruppenspiel der Gruppe D zwischen Australien und Dänemark am Mittwoch, 30.11.2022, wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

WM 2022: Australien gegen Dänemark live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Australien und Dänemark am Mittwoch, 30.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

. Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

Mit MagentaTV Flex kann die WM für zehn Euro geschaut werden

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

