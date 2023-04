Fußball verrückt zwischen Mainz 05 und Werder Bremen

Von: Jan Christian Müller

Der FSV Mainz 05 und Werder Bremen präsentieren eine historische Dramaturgie der Schlussphase.

Volle 85 Minuten lang bolzten sich Mainz 05 und Werder Bremen torlos und mit Langholz durch ein Fußballspiel, dass es ein Graus war. Aber dann präsentierten Rheinhessen und Hanseaten eine Eskalation, die in dieser Form in der mittlerweile 60 Jahre währenden Bundesligahistorie beispiellos ist. Und die die Fans beider Lager in eine emotionale Ausnahmesituation brachte.

Die einen mussten sich in kollektiver Frustbewältigung üben. Die anderen wussten gar nicht, wohin mit ihrem Glück. Und das kam so: Exakt 13 Sekunden brauchte Werder nach dem Anstoß, um die Mainzer 1:0-Führung zum 1:1 auszugleichen. Genau 21 Sekunden dauerte es dann vom Anstoß weg, ehe die Bremer die erneute Mainzer Führung egalisiert hatten. In der letzten Minute der Nachspielzeit! Eine unfassbare Dramaturgie, die es bei einem Bundesligaspiel in dieser Form noch nie gegeben hat, die hartleibige Werder-Fans aber an ein besonderes Erlebnis aus der Vorrunde in Dortmund erinnerte. Seinerzeit drehten die Grün-Weißen einen 0:2-Rückstand in Dortmund mit drei Treffern in der 89., 93. und 95. Minute noch in einen 3:2-Sieg.

Ein paar Wunder von der Weser hat es in grauer Vorzeit ja schon gegeben, schönen Gruß an Otto Rehhagel - diese Saison folgen die Werder-Wunder nun auf fremden Terrain. Psychologisch kann der gefühlte Sieg vom Ostersamstag in Mainz gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das bestätigte auch der heftig umjubelte Torschütze zum 2:2, Niclas Füllkrug. Der Nationalstürmer stand da mit seiner schwarzen Pudelmütze auf dem Kopf im Bauch der Mainzer Fußballarena, sprach all die Schwächen des Grottenkicks bis zur 85. Minute deutlich an, ehe er erleichtert schloss: „Dieses Erlebnis wird uns Aufschwung geben für die nächsten Wochen.“

Was durchaus bedeutend sein kann, hatte Werder doch zuletzt sichtbar gelahmt. Die Furcht ging schon um in der Stadt, dass der Mannschaft unter Ole Werner ein ähnlich betrübliches Schicksal dünken könnte wie vor zwei Jahren unter Florian Kohfeldt. Mit einem 0:1 oder 1:2 in Mainz hätte diese leise Furcht in pure Angst umschlagen können. Es wären keine schönen Schlagzeilen produziert worden.

Blicken wir zum Gegner, dem FSV Mainz 05. Dessen Trainer Bo Svensson sah schon recht genervt aus, als er in der Pressekonferenz berichtete, er sei in den TV-Interviews schon mehrfach gefragt worden, ob dieses 2:2 sich wie eine Niederlage anfühle. Nein, das tue es nicht, versuchte der Däne zu verbreiten. Es blieb beim Versuch. Denn natürlich war der ehrgeizige Fußballlehrer maximal verärgert, dass die Treffer von Ludovig Ajorque und des gerade 18 Jahre alt gewordenen Nelson Weiper (der tags darauf im Halbfinalhinspiel zur Deutschen Meisterschaft das Tor zum 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln erzielte) nicht zu drei Punkten geführt hatten. Die Nullfünfer hätten damit Eintracht Frankfurt überholt.

Bo Svenssons Ärger

Svensson ärgerte sich mächtig, dass der zuvor in unzähligen Kopfballduellen mit Stefan Bell und Andreas Hanche-Olsen unterlegene Niclas Füllkrug sich ausgerechnet in der Crunchtime im Luftkampf mit dem in solchen Situation weniger geübten linken Verteidiger Anthony Caci hatte durchsetzen können. „Das darf uns nicht passieren. Wir haben den Sieg verschenkt.“ Selten hat man den Mainzer Trainer derart wortkarg erlebt wie nach diesem fürwahr historischen Bundesligaspiel.

Fußballfachlich bleibt festzuhalten: Mainz 05 hat im achten Spiel nacheinander ohne Niederlage den sechsten Sieg auch deshalb verpasst, weil die Rheinhessen handgezählte 44 Mal wenig phantasievollem Kick & Rush lang und hoch in Richtung Mittelstürmer Ajorque präsentierten und somit viel zu selten in der Lage waren, die kopfballstarke Bremer Abwehr mit Kombinationsspiel zu zerlegen. Das gelang erst, als nach einer knappen Stunde endlich der Südkoreaner Jae-Sung Lee kam und Pfiff in die Aktionen brachte.

