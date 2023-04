Paris Saint-Germain gegen Olympique Lyon: So sehen Sie die Ligue 1 live im TV und Live-Stream

Von: Antonio José Riether

Nach der Länderspielpause geht es für Paris Saint-Germain in der Liga gegen Olympique Lyon weiter. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Paris - Für Paris Saint-Germain waren die letzten Wochen ein Wechselbad der Gefühle. Die Hauptstädter gewannen ihre letzten fünf Spiele in der Ligue 1, dazwischen schied der französische Meister jedoch in der Champions League gegen den FC Bayern München aus. Nun wartet mit Olympique Lyon ein schwer berechenbarer Gegner.

Die Enttäuschung war groß, als das von Katar finanzierte PSG erneut in der Königsklasse scheiterte. Nach der 0:2-Niederlage im Rückspiel gewann die Mannschaft von Trainer Christophe Galtier immerhin ihre beiden Pflichtspiele gegen Brest und Rennes. Der Vorsprung des Starensembles vor dem Verfolger Lille beträgt momentan sieben Punkte. Alles andere als der Gewinn der Meisterschaft wäre ein ernüchterndes Ergebnis, zumal PSG bereits im Pokal-Achtelfinale nach einem 1:2 gegen Marseille die Segel streichen musste.

Paris Saint-Germain gewann das Hinspiel bei Olympique Lyon mit 1:0. © Frederic Chambert/imago

Paris Saint-Germain gegen Lyon – beide Teams können noch einen Titel holen

Der nächste PSG-Gegner Lyon steht hingegen im Halbfinale des französischen Pokals, einen Titel kann die Mannschaft von Laurent Blanc also noch gewinnen. In der Liga steht OL jedoch im Niemandsland der Tabelle, auf Platz zehn ist der erste Europacup-Platz neun Punkte entfernt, mit dem Abstieg hat der Klub in dieser Saison allerdings nichts zu tun.

Viermal hintereinander blieben die Lyonnais in der Liga ungeschlagen, ein Trend ist jedoch nicht wirklich erkennbar. Nach einem Dreier gegen Angers und einem 2:1-Sieg im Pokalviertelfinale folgten drei Unentschieden, eines davon gegen den Tabellenzweiten Lille.

PSG will gegen Lyon nächsten Schritt im Titelkampf machen

Für die Pariser ist die Aufgabe klar: mit jedem Sieg rückt die Meisterschaft näher, zehn Spieltage stehen in der französischen Liga noch aus. Auch gegen Lyon wird ein Sieg der Stars um Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar erwartet, allerdings könnte ihnen die Blanc-Truppe auch ein Bein stellen.

Die Ligue-1-Partie zwischen Paris Saint-Germain und Olymique Lyon steigt am Sonntag, dem 2. April 2023, um 20.45 Uhr im Pariser Prinzenpark. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Paris Saint-Germain gegen Olympiue Lyon: Ligue 1 live im Free-TV?

Das Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Lyon wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Ligue 1 liegen bis einschließlich der Saison 2023/2024 bei DAZN, Sport1+ zeigt zudem ausgewählte Spiele.

Paris Saint-Germain gegen Olympiue Lyon: Ligue 1 im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Ligue-1-Match zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Lyon im Live-Stream übertragen.

wird das Ligue-1-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 2. April 2023, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

(ajr)